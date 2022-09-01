Військові РФ 31 серпня зарізали двох ефесбешників у Херсоні, - політолог Молчанов

Про це він повідомив в етері телеканалу "Еспресо".

"Росіяни намагаються демонструвати повну впевненість в тому, що вони назавжди в Херсоні. З іншого боку вся ця їхня впевненість зникає, коли вони починають зустрічатись і розв'язувати власні проблеми", - пояснив Молчанов.

Політолог розповів, що на тимчасово окупованих територіях України виник конфлікт між ФСБ та військовими РФ.

"Вчора була перестрілка між військовими РФ та офіцерами ФСБ. Як результат, двоє офіцерів ФСБ були вбиті. Це все відбувалося в одному із закладів Херсона. Військові РФ просто посеред білого дня пиячили. Це ще раз доводить, що існує конфлікт між ФСБ та військовими РФ", - додав Молчанов.

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