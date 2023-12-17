Військовий експерт Притула спрогнозував, як розвиватиметься контрнаступ ЗСУ у 2024 році

Таку думку він висловив в етері Еспресо.

"Ймовірно, нам вдасться краще підготувати контрнаступ на 2024 рік. Адже ми зможемо кількісні показники перевести в якісні. Україна до цього часу ще б отримала всю ту зброю й техніку, яку нам обіцяли наші союзники.Також зараз велика кількість наших військовослужбовців проходять підготовку й посилено вивчають іноземну техніку. Варто відзначити й те, що Європа не була готова до великої війни. Зараз ситуація змінилась. Те ж саме стосується й США. Консолідація сил сьогодні набагато серйозніша, ніж була", - пояснив Притула.

Експерт наголосив, що за умов послаблення позицій РФ на фронті в України буде можливість провести успішні наступальні дії.

"Росіяни, як втрачають техніку й особовий склад, так і будуть втрачати. За наступні 6 місяців РФ втратить багато техніки й людей. Відповідно, проблеми в них будуть збільшуватись. Тому Росія послабшає, а в нас є час посилити свої ресурси для наступальних дій. Зараз важко прогнозувати, втім час підготовки для успішного контрнаступу вже у 2024 році в нас точно є", - зауважив він.