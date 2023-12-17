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Військовий експерт Притула спрогнозував, як розвиватиметься контрнаступ ЗСУ у 2024 році

17 грудня, 2023 неділя
16:18
Війна з Росією Сухопутні війська ЗСУ

Військовий експерт Михайло Притула вважає, що Україна має час підготуватися для більш успішного контрнаступу у 2024 році, одночасно виснажуючи Росію на лінії фронту

Таку думку він висловив в етері Еспресо.

"Ймовірно, нам вдасться краще підготувати контрнаступ на 2024 рік. Адже ми зможемо кількісні показники перевести в якісні. Україна до цього часу ще б отримала всю ту зброю й техніку, яку нам обіцяли наші союзники.Також зараз велика кількість наших військовослужбовців проходять підготовку й посилено вивчають іноземну техніку. Варто відзначити й те, що Європа не була готова до великої війни. Зараз ситуація змінилась. Те ж саме стосується й США. Консолідація сил сьогодні набагато серйозніша, ніж була", - пояснив Притула.

Експерт наголосив, що за умов послаблення позицій РФ на фронті в України буде можливість провести успішні наступальні дії.

"Росіяни, як втрачають техніку й особовий склад, так і будуть втрачати. За наступні 6 місяців РФ втратить багато техніки й людей. Відповідно, проблеми в них будуть збільшуватись. Тому Росія послабшає, а в нас є час посилити свої ресурси для наступальних дій. Зараз важко прогнозувати, втім час підготовки для успішного контрнаступу вже у 2024 році в нас точно є", - зауважив він.

  • 8 грудня співробітник СБУ 2004–2015 років, військовий експерт Іван Ступак розповів, що російська влада має намір провести мобілізацію після того, як Володимир Путін знову стане президентом Росії у березні 2024 року. 
  • Президент Росії Володимир Путін у четвер, 14 грудня, провів пресконференцію за підсумками року: він заявив, що цілі війни проти України залишилися незмінними.
  • 16 грудня, за інформацією "РБК-Україна" з посиланням на Welt, стало відомо, що головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний планує новий контрнаступ у 2024 році. Для цього Україна, ймовірно, збирає ресурси для нових операцій.
Росія
російська армія
ЗСУ
окуповані території
окупанти
Військові новини
Валерій Залужний
Контрнаступ ЗСУ
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