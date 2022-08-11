Про це повідомила в Facebook заступниця міністра оборони України Ганна Маляр.

За її словами, днями СБУ встановила, що в інтерв’ю військового з високим званням відомому виданню міститься інформація, яка "за окремими показниками розкриває відомості про зміст стратегічних (оперативних) планів застосування Збройних Сил України, питань підготовки, організації ведення бойових дій".

Ганна Маляр додала, що зараз ведеться слідство у визначеному законом порядку. Деталей заступниця міністра не навела, натомість зауважила, що Міноборони разом з СБУ працюють над запобіганням та протидією витоку важливої військової інформації — зокрема, через ЗМІ та інші публічні комунікації.

11 серпня з'явилося повідомлення, що у Німеччині судять військового, який шпигував на користь Росії.