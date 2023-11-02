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Військовий, якого жорстоко побили в Чорноморську на Одещині, помер у лікарні

2 листопада, 2023 четвер
12:00
Кримінал На фото: Юрій Куприч

У четвер, 2 листопада, у лікарні помер військовослужбовець, якого у ніч з 22 на 23 жовтня жорстоко побила група людей в Чорноморську Одеської області

Про це інформує дружина Олеся Куприч.

"Сьогодні о 7 ранку перестало битися сердечко нашого Юри", - написала вона.

Напередодні Юрій святкував своє 52-річчя.

Що відомо про побиття військового на Одещині

У ніч з 22 на 23 жовтня біля одного з магазинів група невідомих чоловіків побила військовослужбовця, старшого сержанта Юрія Куприча. Також опублікували відео побиття військового.

На фото: Військовий

Дружина розповіла, що у Юрія були зламані два хребці, набряк мозку. Лікар не виключав можливості летального випадку після операції або ж чоловік не зможе рухатись. Жінка також згадала, що раніше його хотіли звільнити з армії, але він попросив визнати себе обмежено придатним, щоб повернутись до служби. Олеся додала, що, за наявною інформацією, люди, які побили Юрія, також були військовими. Але причина конфлікту невідома.

На запитання про те, чи Юрій дійсно відмовився писати заяву до поліції, Олеся відповіла: "Правоохоронці прийшли до Юрія в лікарню близько 4-ї години ранку. Ви розумієте, який у нього був стан - у нього був стрес".

Слідчі розпочали кримінальне провадження за фактом хуліганства, яке було вчинено групою осіб. Чоловік відмовився писати заяву та повідомив про відсутність претензій під час розмови з поліціянтами.

"За фактом хуліганства, вчиненого групою осіб, слідчі розпочали кримінальне провадження за ознаками ч. 2 ст. 296 Кримінального кодексу України, та розпочали досудове розслідування. Під час слідства також вирішуватиметься питання щодо додаткової правової кваліфікації дій правопорушників", - прокоментував подію начальник відділення поліції №1 Одеського районного управління поліції №2 Андрій Коротченко.

Згодом стало відомо, що додатково кваліфіковано умисне тяжке тілесне ушкодження, вчинене групою осіб. 

Двох фігурантів затримали.

військові
Одещина
Війна з Росією
Військові новини
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