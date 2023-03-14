Військовий ЗСУ передавав РФ інформацію про стратегічні об'єкти на Миколаївщині, його затримали
Правоохоронці затримали українського військового, який передавав Росії інформацію пор стратегічні та адміністративні об'єкти на території Миколаївської області
Про це інформує Офіс генпрокурора.
За даними слідства, чоловік з лютого по березень 2023 року допомагав збройним силам РФ здійснювати підривну діяльність проти України. Він, зокрема, передавав їм інформацію про військові стратегічні та адміністративні об'єкти на Миколаївщині.
Правоохоронці затримали зловмисника в порядку ст. 208 КПК України. Йому оголошено про підозру за фактом державної зради (ч. 2 ст. 111 КК України) та обрано запобіжний захід у вигляді утримання під вартою.
- 13 березня жителю села Херсонської області, який допомагав окупантам шукати патріотів, проникати в домівки та грабувати українців, оголосили про підозру.
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