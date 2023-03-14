Військовий ЗСУ передавав РФ інформацію про стратегічні об'єкти на Миколаївщині, його затримали

Про це інформує Офіс генпрокурора.

За даними слідства, чоловік з лютого по березень 2023 року допомагав збройним силам РФ здійснювати підривну діяльність проти України. Він, зокрема, передавав їм інформацію про військові стратегічні та адміністративні об'єкти на Миколаївщині.

Правоохоронці затримали зловмисника в порядку ст. 208 КПК України. Йому оголошено про підозру за фактом державної зради (ч. 2 ст. 111 КК України) та обрано запобіжний захід у вигляді утримання під вартою.