Про це інформує Офіс генерального прокурора.

"За процесуального керівництва Вінницької обласної прокуратури жителю Херсонської області повідомлено про підозру у пособництві державі-агресору", - пише пресслужба.

Слідство встановило, що після тимчасової окупації Росією деяких населених пунктів Херсонщини навесні того року, зловмисник почав співпрацювати з ворогом.

Підозрюваний допомагав рашистам проникати у покинуті домівки місцевих жителів, оселятися в них та грабувати. За це він отримував паливно-мастильні матеріали, продукти, медикаменти.

Чоловік продавав отримані "подарунки" залишеним в окупації односельцям. Частиною коштів той також ділився з російськими окупантами.

Крім того, підозрюваний орієнтував та супроводжував російське військо по території громади, допомагав шукати учасників АТО/ООС та українських патріотів.