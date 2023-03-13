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Головна Кримінал Допомагав окупантам шукати патріотів, проникати в домівки та грабувати українців: жителю Херсонщини оголосили підозру

Допомагав окупантам шукати патріотів, проникати в домівки та грабувати українців: жителю Херсонщини оголосили підозру

13 березня, 2023 понедiлок
10:13
Кримінал Окупанти

Жителю села Херсонської області, який допомагав окупантам шукати патріотів, проникати в домівки та грабувати українців, оголосили про підозру

Про це інформує Офіс генерального прокурора.

"За процесуального керівництва Вінницької обласної прокуратури жителю Херсонської області повідомлено про підозру у пособництві державі-агресору", - пише пресслужба.

Слідство встановило, що після тимчасової окупації Росією деяких населених пунктів Херсонщини навесні того року, зловмисник почав співпрацювати з ворогом.

Підозрюваний допомагав рашистам проникати у покинуті домівки місцевих жителів, оселятися в них та грабувати. За це він отримував паливно-мастильні матеріали, продукти, медикаменти.

Чоловік продавав отримані "подарунки" залишеним в окупації односельцям. Частиною коштів той також ділився з російськими окупантами.

Крім того, підозрюваний орієнтував та супроводжував російське військо по території громади, допомагав шукати учасників АТО/ООС та українських патріотів.

  • ДБР завершило розслідування стосовно трьох колишніх працівників слідчого ізолятора в Херсоні, які утримували за ґратами патріотично налаштованих українців.  
  • Правоохоронці повідомили про підозру власниці херсонського телеканалу "ВТВ плюс" за колабораційну діяльність. 
російська армія
Херсонщина
війна з Росією
окуповані території
колаборанти
Офіс генпрокурора
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