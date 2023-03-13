Допомагав окупантам шукати патріотів, проникати в домівки та грабувати українців: жителю Херсонщини оголосили підозру
Жителю села Херсонської області, який допомагав окупантам шукати патріотів, проникати в домівки та грабувати українців, оголосили про підозру
Про це інформує Офіс генерального прокурора.
"За процесуального керівництва Вінницької обласної прокуратури жителю Херсонської області повідомлено про підозру у пособництві державі-агресору", - пише пресслужба.
Слідство встановило, що після тимчасової окупації Росією деяких населених пунктів Херсонщини навесні того року, зловмисник почав співпрацювати з ворогом.
Підозрюваний допомагав рашистам проникати у покинуті домівки місцевих жителів, оселятися в них та грабувати. За це він отримував паливно-мастильні матеріали, продукти, медикаменти.
Чоловік продавав отримані "подарунки" залишеним в окупації односельцям. Частиною коштів той також ділився з російськими окупантами.
Крім того, підозрюваний орієнтував та супроводжував російське військо по території громади, допомагав шукати учасників АТО/ООС та українських патріотів.
- ДБР завершило розслідування стосовно трьох колишніх працівників слідчого ізолятора в Херсоні, які утримували за ґратами патріотично налаштованих українців.
- Правоохоронці повідомили про підозру власниці херсонського телеканалу "ВТВ плюс" за колабораційну діяльність.
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