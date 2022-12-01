Військово-промисловий комплекс ЄС пропонують перевести у режим, який "готовий до криз та конфліктів"
На Берлінській конференції з безпеки запропонували перевести військово-промисловий комплекс ЄС у кризовий режим
Про це було заявлено у середу, 30 листопада, передає DW.
Це потрібно, щоб швидше та ефективніше виконувати держзамовлення, що ростуть на тлі війни Росії з Україною, пояснили представники ВПК.
"Якщо раніше в Брюсселі існувало як би два світи - світ НАТО і світ ЄС, то зараз ці два світи сплавилися воєдино", - заявив німецький євродепутат Міхаель Галер.
Тим часом представник італійського військово-промислового холдингу Leonardo Джованні Соккодато закликав до консолідації профільних європейських виробників, що дозволить швидше та ефективніше виконувати держзамовлення, які суттєво зросли через російсько-українську війну.
"Промисловість має навчитися швидше постачати товари, швидше заповнювати арсенали. Ми маємо перевести індустрію мирного часу в індустрію, готову до криз та конфліктів". З конкретних пропозицій він виступив із ініціативою створення сучасної колективної системи раннього попередження на випадок повітряної атаки на одну із країн Європейського Союзу.
- Нагадаємо, турецька компанія веде переговори про постачання в Україну суден-електростанцій
Стежте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
-
USD
39.7
Купівля 39.7Продаж 40.38
-
EUR
Купівля 40.18Продаж 41.3
- Актуальне
- Важливе