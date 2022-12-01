Про це було заявлено у середу, 30 листопада, передає DW.

Це потрібно, щоб швидше та ефективніше виконувати держзамовлення, що ростуть на тлі війни Росії з Україною, пояснили представники ВПК.

"Якщо раніше в Брюсселі існувало як би два світи - світ НАТО і світ ЄС, то зараз ці два світи сплавилися воєдино", - заявив німецький євродепутат Міхаель Галер.

Тим часом представник італійського військово-промислового холдингу Leonardo Джованні Соккодато закликав до консолідації профільних європейських виробників, що дозволить швидше та ефективніше виконувати держзамовлення, які суттєво зросли через російсько-українську війну.

"Промисловість має навчитися швидше постачати товари, швидше заповнювати арсенали. Ми маємо перевести індустрію мирного часу в індустрію, готову до криз та конфліктів". З конкретних пропозицій він виступив із ініціативою створення сучасної колективної системи раннього попередження на випадок повітряної атаки на одну із країн Європейського Союзу.

Нагадаємо, турецька компанія веде переговори про постачання в Україну суден-електростанцій

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