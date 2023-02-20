Візит Байдена до Києва - це публічний ляпас Путіну, - політолог Магда
Євген Магда, виконавчий директор Інституту світової політики, вважає, що цей візит - надзвичайно потужний інформаційний заряд, який влучно вибухнув у потрібному місці
Таку думку він висловив в етері Еспресо.
Євген Магда дав коментар щодо візиту президента США Джо Байдена сьогодні, 20 лютого, у Київ.
"Це публічний ляпас Путіну, я б сказав, у публічному місті, не силою, а саме звуком і дуже на відсіч. Росіяни протягом минулого тижня мусували, що ж скаже Путін у своєму зверненні до федеральних зборів, а тут візит Байдена, який показав, що він не боїться бути у воюючий країні, безумовно, з дотриманням всіх норм безпеки", - зауважив виконавчий директор Інституту світової політики.
Магда підкреслив, що є ще один дуже важливий факт – сьогодні День пам'яті Героїв Небесної Сотні й день, коли Росія фактично розпочала анексію Криму у 2014 році, і візит Байдена демонструє, що США це достатньо чітко усвідомлюють. І, як що хочете, це робота над помилками самого Байдена, як людини, що була віцепрезидентом США у 2014 році.
"Це надзвичайно потужний інформаційний заряд, він влучно вибухнув у потрібному місці, і ніякий візит Ван І, керівника китайської дипломатії сьогодні до Москви, це не переб'є. А Байден продемонстрував, що США – гравець номер один у світовій політиці", - підсумував політолог.
- 20 лютого президент США Байден прибув до Києва
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