Візит Байдена до Києва - це публічний ляпас Путіну, - політолог Магда

Таку думку він висловив в етері Еспресо.

Євген Магда дав коментар щодо візиту президента США Джо Байдена сьогодні, 20 лютого, у Київ.

"Це публічний ляпас Путіну, я б сказав, у публічному місті, не силою, а саме звуком і дуже на відсіч. Росіяни протягом минулого тижня мусували, що ж скаже Путін у своєму зверненні до федеральних зборів, а тут візит Байдена, який показав, що він не боїться бути у воюючий країні, безумовно, з дотриманням всіх норм безпеки", - зауважив виконавчий директор Інституту світової політики.

Магда підкреслив, що є ще один дуже важливий факт – сьогодні День пам'яті Героїв Небесної Сотні й день, коли Росія фактично розпочала анексію Криму у 2014 році, і візит Байдена демонструє, що США це достатньо чітко усвідомлюють. І, як що хочете, це робота над помилками самого Байдена, як людини, що була віцепрезидентом США у 2014 році.

"Це надзвичайно потужний інформаційний заряд, він влучно вибухнув у потрібному місці, і ніякий візит Ван І, керівника китайської дипломатії сьогодні до Москви, це не переб'є. А Байден продемонстрував, що США – гравець номер один у світовій політиці", - підсумував політолог.