Візит Байдена в Ізраїль може вплинути на початок наземної операції в Газі, - політолог

Таку думку висловив ізраїльський політолог, громадський діяч Михайло Пелліверт в етері телеканалу "Еспресо".

"З найголовнішого, на що варто звертати увагу після останніх подій, це візит президента Байдена, який відбудеться завтра та фінансова допомога США Ізраїлю. До речі, ходять чутки, що це може бути єдиний пакет фінансової допомоги, в якому буде згадано і Україну. Не дивлячись на те, що Ізраїль продовжує бомбити Сектор Газу, на жаль, в його північній частині залишаються мирні жителі, не всі поїхали на південь. Я думаю, що сукупність цих причин призводить до того, що ми поки не бачимо початку наземної операції. Але вона почнеться і ймовірно це відбудеться після візиту Байдена", - підкреслив політолог.

За його словами, ключову роль у розвитку подій відіграє міжнародна спільнота та її вплив на Єгипет.

"Дуже багато залежить від Єгипту. Для того, щоб мирні жителі Гази вийшли у відносно безпечні райони, потрібна добра воля єгипетського президента. Звичайно, якби міжнародна спільнота сьогодні поставила перед собою ціль вирішити гуманітарні аспекти, вони давно могли б на північній частині Синайського півострова побудувати невеликий "палаточный городок". Тому тут дипломатія, якою займається Блінкен, держсекретар США рівно з цим пов'язана, переконати Єгипет прийняти активну участь у спробі вирішити гуманітарну ситуацію", - додав Пелліверт.

Зараз дуже складно передбачити що відбудеться буквально через декілька хвилин, ситуація напружена, каже ізраїльський політолог.

"Буквально в ці хвилини відбуваються достатньо драматичні події на нашому північному кордоні. Хезболла обстріляла одне із міст, можливо є постраждалі. Жителів півночі Ізраїля армія закликала знаходитись в бомбосховищах", - додав громадський діяч.