Візит міністра оборони Китаю в РФ не розширить військову співпрацю країн, - ISW
Зустріч російського диктатора Володимира Путіна з міністром оборони Китаю Лі Шанфу не посприяла розширенню сфери російсько-китайської співпраці
Про це повідомляє Інститут вивчення війни (ISW).
Аналітики зазначають, що офіційні протоколи зустрічі обох сторін не містять жодних згадок про війну Росії в Україні. До того ж речник МЗС Китаю Ван Веньбінь підтвердив намір Китаю сприяти мирним переговорам в Україні.
"Раніше ISW оцінювало, що Путін не зміг забезпечити необмежене двостороннє партнерство з Китаєм під час візиту Сі Цзіньпіна до Москви, і ймовірно, що зустріч Лі та Путіна не розширила сферу російсько-китайської співпраці", - пишуть аналітики.
- Нагадаємо, у цьому ж звіті експерти ISW відзначили, що Пригожин повертає прихильність Путіна на тлі невдач армії.
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