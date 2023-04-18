Про це повідомляє Інститут вивчення війни (ISW).

Аналітики зазначають, що офіційні протоколи зустрічі обох сторін не містять жодних згадок про війну Росії в Україні. До того ж речник МЗС Китаю Ван Веньбінь підтвердив намір Китаю сприяти мирним переговорам в Україні.

"Раніше ISW оцінювало, що Путін не зміг забезпечити необмежене двостороннє партнерство з Китаєм під час візиту Сі Цзіньпіна до Москви, і ймовірно, що зустріч Лі та Путіна не розширила сферу російсько-китайської співпраці", - пишуть аналітики.