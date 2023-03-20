Візит Сі Цзіньпіна до Москви буде важким для Путіна, - політолог Шлінчак

Таку думку він висловив в етері Еспресо.

"Цей візит, незважаючи, що він піднятий до найвищого державного рангу, буде досить важким для Путіна, тому що завдання Сі Цзіньпіна - одне, а завдання Путіна – зовсім інше. Тобто точки дотику можуть бути незнайдені. Для Путіна дуже важливо втягнути Китай у нашу війну, щоб Китай заявив про підтримку всіх тих бажань, які Росія вже неодноразово проговорювала. На мою думку, Путін буде намагатися вдатися до аналогій з Тайванем, щоб таким чином змушувати Сі Цзіньпіна мати більшу приязнь до того, що відбувається на фронті. Натомість у Китаю зараз зовсім інша ситуація", - прокоментував політолог.

Віктор Шлінчак зауважив, що треба розуміти китайську філософію, яка не розрахована на рік чи на два, китайці будували свою філософію, виходячи зі стратегічних цілей.

"А щодо стратегічних цілей Китаю, то нагадаю про виступ Сі Цзіньпіна на останньому партійному з'їзді, він говорив про побудову біполярного світу, двох вісей, де на одному полюсі – Китай, а на іншому – США. Виходячи з цього, абсолютно вся стратегія Китаю буде будуватися відповідно вже до заявленої мети про біполярний світ. І у тому випадку, коли Росія буде допомагати будувати цей світ, то вона буде союзником. А якщо вона буде заважати або ніяк не сприяти планам Китаю, то перейде у ранг країни, яка буде бовтатися десь там на болотах. Тому, треба виходити з того, що Сі Цзіньпін їде до Москви з чітким планом, як він буде "розводити" Росію на те, щоб вона не шкодувала своїх ресурсів, була зацікавлена у постачанні китайських товарів та, щоб нинішній російський уряд "не ставив палки у колеса" щодо стратегічної мети Китаю", - зазначив Шлінчак.