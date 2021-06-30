Визначились всі команди, які зіграють у чвертьфіналі Євро-2020
У чвертьфіналі Євро-2020 збірна України зіграє проти Англії
Про це повідомляє Еспресо.TV.
У заключному матчі 1/8 фіналу Євро-2020 збірна України перемогла Швецію. Основний час матч завершився внічию 1:1, командам довелось грати овертайм, де українці дотиснули суперника. На 121-й хвилині Артем Довбик забив головою і вивів нашу збірну в чвертьфінал.
У чвертьфіналі Євро-2020 збірна України зіграє проти Англії, яка перемогла Німеччину (2:0). Матч відбудеться 3 липня у Римі на стадіоні "Стадіо Олімпіко".
В інших матчах Бельгія зіграє проти Італії, Швейцарія зустрінеться з Іспанією, а Данія поміряється силами з Чехією. Матчі відбудуться 2/3 липня.
- У вівторок, 29 червня, збірна України перемогла Швецію у 1/8 фіналу чемпіонату Європи з футболу
- Нагадаємо, 29 червня у іншому матчі 1/8 фіналу Євро-2020 збірна Англії перемогла Німеччину - 2:0.
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