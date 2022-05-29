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Визначилися переможці Каннського кінофестивалю

29 травня, 2022 неділя
09:23
Культура Рубен Естлунд (праворуч)

Володарем головної нагороди Каннського кінофестивалю - "Золотої пальмової гілки" - став фільм шведського режисера Рубена Естлунда "Трикутник печалі"

Про це повідомляє сайт кінофестивалю в Каннах

 Церемонія нагородження переможців відбулася у суботу, 28 квітня, у Палаці фестивалів. Окрім "Трикутника печалі" призи отримали інші фільми. Гран-прі фестивалю отримала картина "Близько" Лукаса Донта. Володарем нагороди за найкращу режисуру став південнокорейський режисер Пан Чхан Ук за картину "Рішення піти". Спеціальний приз до 75-річчя фестивалю вручено фільму "Торі та Локіта" братів Дарденнів.

Найкращим актором став кореєць Сон Кан Хо за роль у фільмі "Брокер" режисера Хірокадзу Корееда, нагорода за найкращу жіночу роль дісталася акторці Зар Амір-Ебрахімі за роботу у фільмі "Священний павук" режисера Алі Аббасі.

Приз за найкращий сценарій отримав шведський режисер Тарік Салех за фільм "Хлопець із раю".

Призом журі були нагороджені одразу дві картини - італійсько-бельгійська стрічка "Вісім гір" режисерів Шарлотти Вандермерс та Фелікса Ван Ґрунінгена та фільм "Іа" польського режисера Єжи Сколимовського.

Нагороду "Золота камера" за дебютний фільм отримали Джина Геммел та Райлі Кіо за картину "Бойовий поні" , представлену в програмі "Особливий погляд".

Спеціальний приз журі "Золоте око" отримала документальна стрічка "Маріуполіс 2" змонтувана з матеріалу, який литовський режисер Мантас Кведарачавічус знімав перед смертю. Він приїхав до Маріуполя в березні та знімав життя мирних мешканців. Потім режисер потрапив у російський полон. Його катували і вбили. 

 

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Кіно
Маріуполь
Каннський кінофестиваль
Золота пальмова гілка
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