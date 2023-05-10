Влада Австралії просить людей відстрілювати кенгуру, аби вони не померли від голоду
Австралія заявила про необхідність стримувати зростання популяції кенгуру. Людей закликали відстрілювати сумчатих, аби вони не гинули від голоду
Про це AFP розповіла еколог Кетрін Мозебі.
Для людей за межами країни кенгуру є символом австралійської дикої природи, але на батьківщині ця тварина є серйозною екологічною проблемою, пише видання.
Стада сумчатих можуть швидко очистити цілі поля. Але й тоді їм може забракнути харчів.
"Під час останньої посухи в деяких районах загинуло від 80 до 90 відсотків популяції кенгуру. Вони голодують. Вони ходять у громадські вбиральні і їдять туалетний папір", - розповіла Мозебі.
Єдиний спосіб урятувати тварину від страшної смерті – застрелити її і здобути її м'ясо, зазначила еколог.
Експерти вважають, що Австралія перебуває на порозі нового кенгурячого бебі-буму, тому потрібен масовий відстріл тварин за винятком тих видів, які перебувають під загрозою зникнення.
- У 2018 році в Австралії помер найвідоміший у світі кенгуру, який став героєм мемів.
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