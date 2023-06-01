Влада Бєлгорода повідомила про падіння дрона на дорогу та поранення двох осіб
У російському Бєлгороді на поїзну частину дороги впав та вибухнув, імовірно, безпілотник, в результаті чого травми отримали двоє осіб
Про це повідомив губернатор області В'ячеслав Гладков.
"У Бєлгороді стався вибух невідомого пристрою. За попередніми даними, БПЛА впав на проїжджу частину. Є двоє постраждалих", - йдеться у повідомленні.
Також чиновник додав, що пошкоджено один автомобіль.
Російські пабліки пишуть, що дрон впав в районі Харківської гори на вулиці Щорса. Внаслідок вибуху пошкоджено сусідні будівлі.
Спецслужби перевіряють інформацію про падіння ще одного безпілотника у Бєлгороді. За попередніми даними, другий дрон впав у районі вулиці Кутузова.
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