Про це повідомив губернатор області В'ячеслав Гладков.

"У Бєлгороді стався вибух невідомого пристрою. За попередніми даними, БПЛА впав на проїжджу частину. Є двоє постраждалих", - йдеться у повідомленні.

Також чиновник додав, що пошкоджено один автомобіль.

Російські пабліки пишуть, що дрон впав в районі Харківської гори на вулиці Щорса. Внаслідок вибуху пошкоджено сусідні будівлі.

Спецслужби перевіряють інформацію про падіння ще одного безпілотника у Бєлгороді. За попередніми даними, другий дрон впав у районі вулиці Кутузова.