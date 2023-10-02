Влада блокує роботу українських політиків закордоном, - нардеп Княжицький

Про це розповів народний депутат України Микола Княжицький в етері телеканалу "Еспресо".

"Повинна бути професійна робота наших політиків закордном, але наша влада не дозволяє це робити", - заявив Княжицький.

Він розповів про один з випадків, коли депутати мали можливість відвідати конференцію в країні ЄС, але українська влада відмовилась підписувати їм відрядження.

"Запрошували українських депутатів, мене зокрема, інших моїх колег на велику конференцію в польський Карпач, де брали участь керівники польської держави, уряду, парламенту. І українська влада, фактично, відмовилась підписувати відрядження, внаслідок чого депутати не були присутніми на конференції", - передав нардеп.

За його словами, це дуже погана тенденція, бо налагоджувати відносини потрібно через розмови.

"Нещодавно я разом з міжпарламентською групою повернувся з Литви, де відбулись дуже цікаві зустрічі з президентом, прем'єр-міністром та спікером парламенту. В комітеті закордонних справ всі члени комітету в один голос говорили про те, що ми всі маємо бути в конгресі США, щоб спілкуватися з конгресменами та переконувати їх. У Литві вважають, що без цього будуть провали", - розповів Княжицький.