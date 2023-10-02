Влада блокує роботу українських політиків закордоном, - нардеп Княжицький
Українським парламентарям потрібно якомога більше працювати з парламентами західних країн. На жаль, влада блокує роботу наших політиків закордоном
Про це розповів народний депутат України Микола Княжицький в етері телеканалу "Еспресо".
"Повинна бути професійна робота наших політиків закордном, але наша влада не дозволяє це робити", - заявив Княжицький.
Він розповів про один з випадків, коли депутати мали можливість відвідати конференцію в країні ЄС, але українська влада відмовилась підписувати їм відрядження.
"Запрошували українських депутатів, мене зокрема, інших моїх колег на велику конференцію в польський Карпач, де брали участь керівники польської держави, уряду, парламенту. І українська влада, фактично, відмовилась підписувати відрядження, внаслідок чого депутати не були присутніми на конференції", - передав нардеп.
За його словами, це дуже погана тенденція, бо налагоджувати відносини потрібно через розмови.
"Нещодавно я разом з міжпарламентською групою повернувся з Литви, де відбулись дуже цікаві зустрічі з президентом, прем'єр-міністром та спікером парламенту. В комітеті закордонних справ всі члени комітету в один голос говорили про те, що ми всі маємо бути в конгресі США, щоб спілкуватися з конгресменами та переконувати їх. У Литві вважають, що без цього будуть провали", - розповів Княжицький.
- В останній день серпня народний депутат Микола Княжицький з опозиційної "Європейської Солідарності" (партія колишнього президента Петра Порошенка) повідомив, що Київ вирішив обмежити поїздки українських політиків до Польщі.
- Трохи раніше українські ЗМІ також повідомляли про посилення правил, що торкнулося усіх країн і пов’язувалося із тим, що деякі депутати використовували службові відрядження для відпочинку в екзотичних країнах.
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