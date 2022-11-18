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Влада Фінляндії конфіскувала три приватних літаки, які належать росіянам

18 листопада, 2022 п'ятниця
13:17
Світ

Фінська влада конфіскувала три приватних літаки, які належать росіянам, через підозру у власності або використання підсанкційними особами

Про це інформує Yle з посиланням на Управління зі стягнення боргів Фінляндії.

Літаки фінської компанія Polar Aviation oy потрапили під конфіскацію. Видання пише, що вони належать російському бізнесменові Сергію Грищенку.

"Компанія Polar Aviation oy внесена до реєстру повітряних суден Фінляндії як експлуатант вилучених літаків. У своїх публічних рішеннях Управління зі стягнення боргів не розкриває, на чому ґрунтуються підозри в тому, що літаки використовуються особами, які перебувають під санкціями", - пише видання.

Підозри можуть бути засновані на зв'язках Polar Aviation з олігархом Геннадієм Тимченком, який внесений до списків санкцій ЄС і США. Тимченко – громадянин Фінляндії та Росії. Авіакомпанія заперечує зв'язки із росіянином.

Polar Aviation відмовилася надати владі списки пасажирів за 2021-2022 роки.

"У рішенні Управління зі стягнення боргів йдеться про те, що на перше прохання фінської влади компанія відповіла відмовою, після повторного прохання надала неповні списки", - доповнюють у відомстві.

Компанія вважає, що рішення Управління зі стягнення боргів є помилковим, і Polar Aviation надала всі документи.

Три конфісковані літаки були внесені до реєстру повітряних суден у Фінляндії у серпні 2021 року. З того часу літаки здійснили сотні польотів, наприклад, у Відень, Гамбург, Марокко, Італію та Дубай.

Загалом з лютого Управління здійснило 187 санкційних вилучень та тимчасових заходів на суму майже 200 мільйонів євро.

  • 21 вересня німецька поліція провела обшук у баварському маєтку Усманова. Його підозрюють у здійсненні фінансових операцій на мільйони євро в період з 2017 по 2022 рік, щоб приховати походження коштів, зокрема ухилення від сплати податків.
  • Згодом німецька поліція обшукала яхту Усманова на півночі Німеччини.
  • Слідчі Федерального управління кримінальної поліції Німеччини після обшуків на яхті підсанкційного російського олігарха Алішера Усманова конфіскували 30 картин. 

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Росія
Фінляндія
санкції проти Росії
США
санкції ЄС проти Росії
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