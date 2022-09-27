У Німеччині поліція обшукала яхту підсанкційного російського олігарха Усманова

Про це пише Reuters з посиланням на повідомлення прокуратури.

"Прокуратура не назвала ні яхту, ні її власника, але назвала його "69-річним російським бізнесменом" і заявила, що він був об’єктом того ж розслідування, що й минулого тижня, коли поліція провела рейд на віллу на березі озера, зареєстровану на Усманова", - пише агентство.

Reuters не вдалось взяти коментарі у представників Усманова щодо обшуків на яхті у вівторок.

У заяві в понеділок його пресслужба відкинула звинувачення проти нього як "безпідставні та наклепницькі".

Усманов внесений до санкційного списку ЄС, який заморожує його активи та забороняє подорожувати країнами блоку.

Прокуратура заявила, що власника яхти підозрюють у здійсненні фінансових операцій на мільйони євро в період з 2017 по 2022 рік, щоб приховати походження коштів, отриманих від кримінальних злочинів, зокрема ухилення від сплати податків.

Усманов, який працює в різних бізнес-секторах і має чистий капітал у 14,6 мільярда доларів, за даними Forbes, знаходиться в центрі двох окремих розслідувань щодо його фінансів у Німеччині.

Минулого тижня телекомпанія NDR повідомила, що 156-метрову яхту Dilbar, яка, за словами влади, належить сестрі Усманова і також підпадає під санкції, була відбуксирована з порту Гамбурга до Бремена. Яхта коштує пів мільярда євро.

Нагадаємо, 21 вересня німецька поліція провела обшук у баварському маєтку Усманова за підозрою у відмиванні коштів.

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