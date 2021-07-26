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Влада Києва закупить до 20 електробусів в рамках Кіотського протоколу

26 липня, 2021 понедiлок
16:56
Суспільство електробус

Перші електробуси на маршрутах громадського транспорту з'являться у столиці в найближчі два роки

Про це заявив заступник голови КМДА Олександр Густєлєв, передає пресслужба відомства.

Планується, що цей транспорт замінить рухомий склад із дизельними двигунами на двох автобусних маршрутах: № 55 "Дарницька площа - станція метро "Палац спорту" та № 62 "Ботанічний сад - Контрактова площа". 

"Найближчим часом буде зроблено важливий крок у реалізації Києвом проєкту цільових екологічних (зелених) інвестицій і оголошена міжнародна процедура закупівлі перших електробусів для КП "Київпастранс".

Очікується, що залежно від перебігу відкритих торгів, місто придбає 17-20 електробусів та необхідні для їх роботи зарядні станції. Це будуть сучасні машини, які відповідатимуть усім вимогам інклюзивності", - сказав Густєлєв.

Він зазначив, що поступова заміна автобусів із дизельними двигунами на сучасні екологічні електробуси - важливий крок для столиці, який сприятиме покращенню екологічної ситуації в місті.

Як йдеться у повідомленні, очікувані обсяги скорочення викидів парникових газів становитимуть 537 тонн СО2 на рік.

"Важливо, що закупівля електроавтобусів здійснюватиметься в рамках Кіотського протоколу, тобто це безповоротна допомога", - сказав заступник голови КМДА.

Нагадаємо, що Кіотський протокол є міжнародною угодою до Рамкової конвенції ООН і встановлює обов’язки на зниження викидів парникових газів для розвинених країн та країн з перехідною економікою.

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Новини
громадський транспорт
Київ
електробуси
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