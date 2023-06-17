Влада Малі просить негайно вивести миротворців ООН з країни

Про це повідомляє Reuters.

Як заявив глава МЗС Малі Абдулай Діоп на засіданні Ради безпеки ООН, таке рішення пов'язане з тим, що миротворці ООН не допомогли стабілізувати країну.

Діоп сказав раді, що існує "криза довіри між владою Малі та MINUSMA".

"У світлі всього вищезазначеного уряд Малі просить негайно вивести MINUSMA ", - сказав він.

Відзначимо, на території Малі миротворча місія ООН розгорнута з 2013 року і складає понад 14 тис. миротворців.