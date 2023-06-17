Влада Малі просить негайно вивести миротворців ООН з країни
Тимчасова військова влада Малі попросила ООН негайно вивести своїх миротворців через "кризу довіри" – вони не допомогли стабілізувати ситуацію в країні
Про це повідомляє Reuters.
Як заявив глава МЗС Малі Абдулай Діоп на засіданні Ради безпеки ООН, таке рішення пов'язане з тим, що миротворці ООН не допомогли стабілізувати країну.
Діоп сказав раді, що існує "криза довіри між владою Малі та MINUSMA".
"У світлі всього вищезазначеного уряд Малі просить негайно вивести MINUSMA ", - сказав він.
Відзначимо, на території Малі миротворча місія ООН розгорнута з 2013 року і складає понад 14 тис. миротворців.
- Нагадаємо, у лютому 2021 року у центрі Малі в результаті обстрілу бази миротворців ООН постраждали 20 військових.
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
-
USD
36.8
Купівля 36.8Продаж 37.37
-
EUR
Купівля 40.13Продаж 40.9
- Актуальне
- Важливе