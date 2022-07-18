Про це повідомила московська місцева влада.

У середу, 20 липня, з 10:40 до 12:00 у різних районах міста послідовно пролунають сигнали сирен оповіщення та запрацюють гучномовці з інформаційним повідомленням. В ефірі радіо та телеканалів на екранах з'явиться заставка з повідомленням "Увага всім! Проводиться перевірка готовності системи оповіщення населення!".

У московській владі пояснили, що тренування потрібне для відпрацювання своєчасного інформування мешканців та дій екстрених та оперативних служб у разі виникнення надзвичайних ситуацій природного та техногенного характеру.

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