Влада Москви попередила, що у місті незабаром лунатимуть сирени
У Москві 20 липня відбудеться перевірка системи оповіщення населення та пролунають сирени
Про це повідомила московська місцева влада.
У середу, 20 липня, з 10:40 до 12:00 у різних районах міста послідовно пролунають сигнали сирен оповіщення та запрацюють гучномовці з інформаційним повідомленням. В ефірі радіо та телеканалів на екранах з'явиться заставка з повідомленням "Увага всім! Проводиться перевірка готовності системи оповіщення населення!".
У московській владі пояснили, що тренування потрібне для відпрацювання своєчасного інформування мешканців та дій екстрених та оперативних служб у разі виникнення надзвичайних ситуацій природного та техногенного характеру.
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