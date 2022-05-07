Влада обурюється, що у Німеччині забороняють наші прапори, а сама відмовляється відзначати День перемоги над нацизмом 8 травня, - Княжицький

Про це Княжицький написав у facebook.

"Представники нашої влади обурюються, що у Німеччині забороняють наші прапори на 9 травня разом з російськими, а самі відмовляються відзначати Перемогу в Другій світовій 8 травня з цілим демократичним світом і скасувати "свято" 9-го", - написав Княжицький.

Він додав, що подібні випадки подвійних стандартів у заявах та діях влади непоодинокі.

"Влада вимагає і справедливо, щоб Росію визнали державою-терористом у США, а сама гальмує підписання закону 7214, де Україна визнає Росію державою - терористом. Влада каже, що хоче отримати кандидатство, а згодом членство у ЄС, а сама немотивовано закриває телеканали і хоче закон, який повністю вбиває самоврядування, фактично ліквідовує повноваження місцевих рад по мародерськи прикриваючись війною", - наголосив Княжицький.

"От поки це лицемірство, коли кажуть, що ми європейці, а діють по-путінськи існуватиме у владі, загрозу українцям не буде ліквідовано", - констатував народний депутат.

7 травня посол у Німеччині Андрій Мельник назвав заборону на використання прапорів та символіки України 8-9 травня у Берліні ляпасом українському народу.

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