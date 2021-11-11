Влада США звинуватила Uber у дискримінації людей з інвалідністю

Про це повідомляє Reuters.



За правилом Uber, з клієнта стягуються додаткові гроші, якщо він не дістався до автомобіля за дві хвилини.



У позові зазначається, що незрячим або людям на візку зазвичай потрібно більше часу, щоб сісти в машину. Таким чином, компанія порушує федеральний закон, який захищає від дискримінації людей з інвалідністю (Americans with Disabilities Act).



"Люди з інвалідністю мають право на рівний доступ до всіх сфер публічного життя, включно із такими приватними транспортними службами, як Uber", - заявила Крістен Кларк із відділу громадянських прав міністерства юстиції США.



Чиновниця наголосила, що Uber не має брати додаткову плату з людей з інвалідністю лише через те, що їм потрібно більше часу, щоб дістатися до авто.



Також позов закликає виплатити компенсацію тим, кому довелося доплачувати гроші через несправедливе правило.



У відповідь представники Uber заявили, що повертають штраф за додаткове очікування тим клієнтам, які повідомили, що мають інвалідність.



У компанії зазначили, що після нещодавнього введення нових правил із пасажирів з інвалідністю гроші за додаткове очікування автоматично не списують.

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