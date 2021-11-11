Влада США звинуватила Uber у дискримінації людей з інвалідністю
Міністерство юстиції США подало позов проти сервісу Uber за завищені ціни для людей з інвалідністю та вимагає від компанії дотримуватися закону, який захищає від дискримінації
Про це повідомляє Reuters.
За правилом Uber, з клієнта стягуються додаткові гроші, якщо він не дістався до автомобіля за дві хвилини.
У позові зазначається, що незрячим або людям на візку зазвичай потрібно більше часу, щоб сісти в машину. Таким чином, компанія порушує федеральний закон, який захищає від дискримінації людей з інвалідністю (Americans with Disabilities Act).
"Люди з інвалідністю мають право на рівний доступ до всіх сфер публічного життя, включно із такими приватними транспортними службами, як Uber", - заявила Крістен Кларк із відділу громадянських прав міністерства юстиції США.
Чиновниця наголосила, що Uber не має брати додаткову плату з людей з інвалідністю лише через те, що їм потрібно більше часу, щоб дістатися до авто.
Також позов закликає виплатити компенсацію тим, кому довелося доплачувати гроші через несправедливе правило.
У відповідь представники Uber заявили, що повертають штраф за додаткове очікування тим клієнтам, які повідомили, що мають інвалідність.
У компанії зазначили, що після нещодавнього введення нових правил із пасажирів з інвалідністю гроші за додаткове очікування автоматично не списують.
Слідкуйте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
-
USD
26.03
Купівля 26.03Продаж 26.26
-
EUR
Купівля 29.81Продаж 30.22
- Актуальне
- Важливе