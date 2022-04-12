Влада Варшави вилучила будівлю, що перебувала у російській власності, на користь потреб українських біженців
Польська влада у Варшаві вилучила будівлю, що перебувала у російській власності, та планує передати її на потреби українських біженців
Про це повідомляє hromadske з посиланням на твітер мера міста Рафала Тшасковского.
Як стало відомо, влада Варшави вилучила нерухомість, що перебувала у власності РФ, на користь міста.
Мова йде про житловий комплекс за адресою Собєського, 100, який було побудовано ще у 1970-их роках. Будівля стояла закинутою з 1990-их після розподу Радянського Союзу. Там розташовувалось посольство російських дипломатів, а також були житлові приміщення.
Повідомляється, що влада Варшави судилась за повернення будівлі на користь міста. У 2016 році суд зобов'язав уряд Росії повернути будівлі.
Як заявляє Тшасковский, після технічної перевірки будівлю відремонтують та передадуть на потреби українців.
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