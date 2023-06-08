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OPINION

Влада vs волонтери: помста за публічні ляпаси

Сергій Марченко
8 червня, 2023 четвер
14:00
Погляд Сергій Марченко

Держава воює з волонтерами тому, що самим своїм існуванням волонтери показують її. держави, неспроможність

Морським піхотинцям США не потрібні волонтери. Коли вони за кілька тижнів розібрали на молекули армію Саддама Хусейна, ніхто в Оклахомі не скидався їм на броніки і шкарпетки.

Бо в США держава повністю забезпечує свою армію з бюджету і цим виконує свою функцію, а українська держава – ні.

Для мене особисто найбільший шок на початку вторгнення був, коли доводилося збирати на форму, броніки, каски. І якщо я ще десь можу зрозуміти, коли збирають на машину, то коли збирають на бронік, я не розумію. Бо бронік — це не апгрейд, а база.

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Коли в тебе частина країни окупована і два роки концентрується на кордоні російська армія, ти маєш перестати їсти й пити, але маєш знайти гроші та завезти на склади мільйони броніків, шоломів, берців на випадок нового вторгнення і мобілізації.

Кожен звіт волонтерів у соцмережах — це ляпас міноборони. У кожному такому звіті перелік про**бів міноборони, Кабміну, президента: турнікети, аптечки, броніки, каски, пікапи – зрештою, все, що мало б бути, але його нема

Чиновники мали це зробити, але не зробили. Тому кожен звіт волонтерів у соцмережах — це ляпас міноборони. У кожному такому звіті перелік про**бів міноборони, Кабміну, президента: турнікети, аптечки, броніки, каски, пікапи – зрештою, все, що мало б бути, але його нема.

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І тому держава зараз мститься волонтерам за ці публічні ляпаси. За те, що корупційні кнури з міноборони запаковували баблом всі свої дивани, але про**али, що сучасна війна — це війна дронів. І не купували дрони тактичного рівня взагалі.

Держава зараз мститься волонтерам за ці публічні ляпаси. За те, що корупційні кнури з міноборони запаковували баблом всі свої дивани, але про**али, що сучасна війна — це війна дронів. І не купували дрони тактичного рівня взагалі

Зараз волонтерами намагаються прикритися всі. Починаючи з великого будівельника Голіка, який отримав дозвіл на виїзд за кордон як волонтер, закінчуючи корупціонерами з міноборони. Які не перестали закупати яйця в складометрах, але запросили до себе волонтерів, щоб вони нічого не вирішували, але були зручним прикриттям красти далі.

Зупиніться, кнури! Дайте спокій тим, хто вивіз на своєму горбу два Майдани, війну на Донбасі, а зараз витягує на жилах повномасштабне вторгнення колишньої другої армії світу. За будь-яке переслідування волонтерів народ буде х*ярити на звук. І мало вам не здасться.

Джерело

Про автора: Сергій Марченко, експерт ринку праці, блогер.

Редакція не завжди поділяє думки, висловлені авторами блогів.

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волонтери
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корупція в Україні
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