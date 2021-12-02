Влада Зеленського будує 1 км дороги за $1млн - це рекорд для України, - Омелян
Міністр інфраструктури України (2016-2019 рр.) Володимир Омелян вважає, що влада не доцільно використовує кошти на будівництво доріг, адже витрачає близько 1 млн доларів на 1 км автомобільної траси
Таку думку політик висловив в ефірі програми “Змістовно з Єгором Чечериндою” на Еспресо.TV
“По статті дорожнього будівництва на 2022 рік питань немає. Але не слід забувати, що ми будуємо дороги 2 роки в борг і наступний рік не виключення. Оскільки в наступному році заборгованість “Укравтодору” становитиме понад 140 млрд грн. Це два дорожні фонди, які використали наперед. Хто це буде повертати - ніхто не каже, але лише за наступний рік повинен буде повернути за боргами понад 15 млрд грн. Це вартість десь півтора мосту, які зараз будується в Запоріжжі”, - розповів Омелян.
Омелян також зауважив, що таких ситуацій дуже багато не тільки у сфері будівництва, а й в культурному та інших сферах життєдіяльності країни. На думку Омеляна, основні параметри, за якими формувався державний бюджет України на 2022 рік не є реалістичними.
“Оптимістичні прогнози влади, які передбачають зниження інфляції та росту ВВП в 2022 році не мають підґрунтя. Так само ми спостерігаємо, що мова про залучення інвестицій на сьогодні закрита. Оскільки в цьому році відбувся відтік іноземних інвестицій, теж саме ми будемо спостерігати і в наступному році. А це той ключовий фактор, який міг би змінити країну", - додав Омелян.
Також політик додав, що за два роки влада Зеленського витратила на будівництво доріг 11 млрд доларів і збудували близько 6% доріг від загальної протяжності автомобільних трас в Україні. Омелян зауважив, що фактично влада витратила $1 млн на 1 км дороги.
“Зеленський хизується, що вони за два роки збудували близько 13 тис км доріг. Фактично вони не збудували, а відремонтували 11 тис км доріг та витратили на це $11 млрд. Якщо порахувати, то на 1 км дороги витрачають $1 млн. Це дійсно рекорд, бо таких дорогих доріг ми ніколи не будували”, - пояснив Омелян.
- Нагадаємо, 2 грудня Верховна Рада України ухвалила в цілому закон "Про Державний бюджет України на 2022 рік"
- На розвиток мережі доріг у 2022 році планується витратити понад 124 млрд грн
- Державне агентство автомобільних доріг України отримало кредит у $376 млн, який піде на реалізацію проєктів програми "Велике будівництво".
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