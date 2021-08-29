Укравтодор взяв кредит у $367 млн на "Велике будівництво"
Державне агентство автомобільних доріг України отримало кредит у $376 млн, який піде на реалізацію проєктів програми "Велике будівництво"
Про це повідомляє Укрексімбанк.
Укрексімбанк виступив як банк-координатор з часткою 45% від загального обсягу консорціумного кредитування. Також у проєкті беруть участь Ощадбанк, Укргазбанк, ТАСКОМБАНК, Банк Кредит Дніпро та ПУМБ.
Цільовим призначенням кредиту є фінансування об’єктів будівництва, реконструкції, капітального та поточного ремонту автомобільних доріг загального користування державного значення за переліком, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України №521 від 26 травня 2021 року.
Кошти будуть залучені для капітального та поточного середнього ремонту, реконструкції та будівництва доріг та інших об'єктів дорожньої інфраструктури.
- Нагадаємо, 18 червня Укравтодор вперше випустив євробонди на Лондонській фондовій біржі під 6,25% на сім років.
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