Укравтодор взяв кредит у $367 млн на "Велике будівництво"

Про це повідомляє Укрексімбанк.

Укрексімбанк виступив як банк-координатор з часткою 45% від загального обсягу консорціумного кредитування. Також у проєкті беруть участь Ощадбанк, Укргазбанк, ТАСКОМБАНК, Банк Кредит Дніпро та ПУМБ.

Цільовим призначенням кредиту є фінансування об’єктів будівництва, реконструкції, капітального та поточного ремонту автомобільних доріг загального користування державного значення за переліком, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України №521 від 26 травня 2021 року.

Кошти будуть залучені для капітального та поточного середнього ремонту, реконструкції та будівництва доріг та інших об'єктів дорожньої інфраструктури.

Нагадаємо, 18 червня Укравтодор вперше випустив євробонди на Лондонській фондовій біржі під 6,25% на сім років.

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