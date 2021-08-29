Львів Головна
ua ru
Львів Головна
Коронавірус
Війна з Росією
Головна Економіка Укравтодор взяв кредит у $367 млн на "Велике будівництво"

Укравтодор взяв кредит у $367 млн на "Велике будівництво"

29 серпня, 2021 неділя
19:49
Економіка Укравтодор

Державне агентство автомобільних доріг України отримало кредит у $376 млн, який піде на реалізацію проєктів програми "Велике будівництво"

Про це повідомляє Укрексімбанк.

Укрексімбанк виступив як банк-координатор з часткою 45% від загального обсягу консорціумного кредитування. Також у проєкті беруть участь Ощадбанк, Укргазбанк, ТАСКОМБАНК, Банк Кредит Дніпро та ПУМБ.

Цільовим призначенням кредиту є фінансування об’єктів будівництва, реконструкції, капітального та поточного ремонту автомобільних доріг загального користування державного значення за переліком, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України №521 від 26 травня 2021 року.

Кошти будуть залучені для капітального та поточного середнього ремонту, реконструкції та будівництва доріг та інших об'єктів дорожньої інфраструктури.

Слідкуйте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb


 
кредит
дороги
Укравтодор
Укрексімбанк
реконструкція
ремонт доріг
автошляхи
Велике будівництво
Читайте також:
28 серпня, 2021 субота
Ветеран АТО-ООС з Черкас, який через звукову колонку хотів задати питання Зеленському, отримав повістку. Слідство наполягає на СІЗО
28 серпня, 2021 субота
Перед зустріччю з Байденом Зеленському нагадають вимоги народу України
28 серпня, 2021 субота
Латвія: прикордонники Лукашенко озброїлися кулеметами й кажуть як "прибиратимуть" латиських військових
Київ
+25
  • Київ
  • Львів
  • Вінниця
  • Дніпро
  • Донецьк
  • Житомир
  • Запоріжжя
  • Івано-Франківськ
  • Кропивницкий
  • Луганськ
  • Луцьк
  • Миколаїв
  • Одеса
  • Полтава
  • Рівне
  • Суми
  • Сімферополь
  • Тернопіль
  • Ужгород
  • Харків
  • Херсон
  • Хмельницький
  • Черкаси
  • Чернівці
  • Чернигів
  • USD 26.83
    Купівля 26.83
    Продаж 27.07
  • EUR
    Купівля 31.46
    Продаж 31.88
LIVE
  • Актуальне
  • Важливе
2021, неділя
29 серпня
20:27
Олександр Петраков (в центрі)
Петраков назвав імена своїх асистентів у збірній України
20:13
Пентагон
Пентагон підтвердив, що завдав авіаудару в Кабулі
19:26
Жак Рогге
Помер колишній президент МОК Жак Рогге
19:15
МВФ
Допомога МВФ дасть можливість збільшити соціальні виплати, - Шмигаль
18:57
"Шахтар" сенсаційно втратив очки у матчі з "Минаєм"
18:26
ООС
29 серпня на фронті: російські окупанти поранили двох українських військових
18:11
Роман Полянський
Паралімпіада-2020: Який вигляд має медальний залік Ігор у Токіо
17:49
Кабул, Афганістан
Вибух неподалік аеропорту в Кабулі стався через ракетний удар США, - Reuters
17:34
Інтерв’ю
Ростислав Павленко
Ростислав Павленко: "Отримання Томосу – це не тільки історична справедливість, а й безпекова необхідність"
17:24
Еліна Світоліна
Світоліна виграла турнір WTA у Чикаго
17:07
"Можуть лопатою по голові дати". Імовірній третій доньці Путіна страшно жити в Росії
16:54
Вакцина
США передали Україні ще 188 тис. доз вакцини Pfizer
16:51
Віталій Портников
"Зараз невдалий час для зустрічі Зеленського та Байдена", − Віталій Портников
16:40
Олександр Петраков
Новий тренер заявив, що у збірній України не буде футболістів з чемпіонату Росії
16:17
Теракти в Кабулі
Неподалік аеропорту в Кабулі прогримів потужний вибух
15:53
Верес
"Верес" розбив "Десну" в чемпіонаті України
15:35
ООС
Помер Герой України підполковник Олександр Петраківський
15:16
Оксана Зубковська
Паралімпіада-2020: Україна здобула ще дві золоті нагороди Ігор у Токіо
15:06
Ексклюзив
Олександр Зінченко історик
"Навіщо нам герб в естетиці пивної етикетки?" – історик Олександр Зінченко про помилки проєкту Великого герба
14:59
На дискотеці в Дніпрі стріляли з травмату: є поранені
14:48
Мовчання з приводу обстрілу Авдіївки перетворює Зеленського на співучасника злочинів Путіна, – заява "Європейської солідарності"
14:25
Кромлех на Подніпров'ї, старіший за Стоунхендж: як влада занедбує історичні пам’ятки, - розслідування Тетяни Чорновол
14:03
"Талібан" розстріляв популярного в Афганістані співака
13:44
Інтерв’ю
Іван Леньо
"Kozak System потрібно сприймати як культурне явище й обов’язково слухати наживо", – Іван Леньо
13:40
Окупований Севастополь п'є воду із заражених водойм, - ЗМІ
13:27
На вогонь артилерії по Авдіївці наші не відповідали. Без рішення Зеленського це було б неможливо, - Андрій Білецький
13:00
Оприлюднено фото розгромленої артударами Росії української військової бази в Авдіївці
12:35
У Рівному вечірка в караоке призвела до різанини
12:17
Ексклюзив
порошенко
"Росіяни своїми діями на розкол православ’я тільки допомогли Україні отримати Томос", – нардеп Ростислав Павленко
12:12
В Росії йде етнічний геноцид українців. Сильна асиміляція і зомбування, - президент Світового конгресу українців Павло Ґрод
11:40
Сьогодні відкривається Koktebel Jazz Festival
11:16
Макрон пропонує створити в Кабулі зону безпеки ООН
11:00
У центрі Вінниці дріфтер на "Мустангу" в'їхав у зупинку та протаранив магазин
10:30
Alyona Alyona озвучила свій бюджет на місяць
10:09
Росія створює центр ВПС у білоруському Гродно
09:50
До Дня пам'яті захисників України оголошено загальнонаціональну хвилину мовчання
09:31
Потяги через Запоріжжя затримуються на 2 години
09:08
Традиціоналісти проти ЛГБТ в Одесі: загалом затримано 65 осіб, включно з головою руху Ходаковським
08:45
Пандемія COVID в Україні: третю добу поспіль - близько 2 тис. заражень
08:19
Ексклюзив
У чому Зеленський має особисто переконати Байдена. Говорить Деніел Фрід
Більше новин
Facebook Twitter
Про нас

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті дозволяється за умови посилання на espreso.tv. Інтернет-видання можуть використовувати матеріали сайту, розміщувати відео за умови гіперпосилання на espreso.tv. Заборонено передрук та використання матеріалів, у яких міститься посилання на агентства Iнтерфакс-Україна, УНIАН, Reuters, Associated Press. Матеріали позначені міткою "Реклама", публікуються на правах реклами, з питань реклами звертайтесь за адресою adv@espreso.tv. Курси валют надані kurs.com.ua

  • © 2021 ESPRESO.TV