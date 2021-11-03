Влада планує витратити на розвиток мережі доріг у наступному році понад 124 млрд грн, - Мінфін
На розвиток мережі доріг у 2022 році планується витратити понад 124 млрд грн
Про це повідомила пресслужба Міністерства фінансів.
"На розвиток мережі автомобільних доріг у 2022 році заплановані кошти в обсязі 124,1 млрд грн. За умов забезпечення вибірки кредитів міжнародних фінансових організацій обсяг фінансування може бути збільшено", - йдеться у повідомленні.
У пресслужбі зауважили, що відомство активно продовжує реалізацію проєктів з міжнародними фінансовими організаціями, зокрема, Європейським банком реконструкції та розвитку, Європейським інвестиційним банком та Світовим банком. Ці кошти використовуються, зокрема, для реконструкції дороги М-05 Київ - Одеса на ділянках в Черкаській, Кіровоградській, Миколаївській та Одеській областях; будівництві північного об'їзду міста Львів; будівництві північного об'їзду міста Тернопіль; реконструкції до категорії швидкісного шосе М-03 на ділянці Полтава - Валки в Харківській області; капітальному ремонті швидкісного шосе на М-01 на ділянці Київ - Кіпті у Чернігівській області, а також ряді інших проєктів.
За словами заступника міністра фінансів Олександра Кави, передбачене на 2022 рік фінансування дозволить втілити проєкт зі створення мережі швидкісних автомобільних доріг в Україні, а не лише займатися ремонтом існуючої мережі.
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