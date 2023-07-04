Владі РФ усе частіше треба доводити, що Путін ще живий, - представник ГУР Юсов
Представник ГУР Андрій Юсов порівняв Володимира Путіна з експрезидентом України Віктором Януковичем та заявив, що владі РФ все частіше треба доводити, що Путін ще живий
Про це він сказав у ефірі телемарафону.
Він зазначив, що так само про свою "легітимність" нагадував і Янукович, а також наголосив, що навіть російські патріоти почали сумніватися, чи живий Путін.
"Якщо говорити про яскраву аналогію про "легітимного", як у випадку з Януковичем, то я думаю, що вона більше підходить так званому Володимиру Путіну або людині схожій на нього. Все частіше у Росії офіційна влада має доводити, що Путін нібито живий і все частіше навіть ура-патріоти вже сумніваються в цьому", - сказав Юсов.
- Начальник Головного управління розвідки Міноборони України Кирило Буданов вважає, що у президента Росії є багато двійників та останні пів року на офіційні заходи їздить точно не він, але це не важливо, оскільки у РФ існує "колективний Путін".
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