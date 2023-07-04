Владі РФ усе частіше треба доводити, що Путін ще живий, - представник ГУР Юсов

Про це він сказав у ефірі телемарафону.

Він зазначив, що так само про свою "легітимність" нагадував і Янукович, а також наголосив, що навіть російські патріоти почали сумніватися, чи живий Путін.

"Якщо говорити про яскраву аналогію про "легітимного", як у випадку з Януковичем, то я думаю, що вона більше підходить так званому Володимиру Путіну або людині схожій на нього. Все частіше у Росії офіційна влада має доводити, що Путін нібито живий і все частіше навіть ура-патріоти вже сумніваються в цьому", - сказав Юсов.