Буданов: У РФ є "колективний Путін", і живий зараз справжній чи ні - це ні на що не впливає

Таку думку начальник Головного управління розвідки Міноборони України Кирило Буданов висловив у інтерв’ю спецпроєкту Дмитра Комарова "Рік. За кадром".

Відповідаючи на запитання про те, чи існує Путін, очільник української розвідки сказав, що він "точно існував".

"Чи існує зараз? Зачекаймо, з часом усі побачать правду. У будь-якому разі, він був досить хворий ще 2021 року", – додав він.

Буданов укотре заявив, що у Путіна є багато двійників, і "це абсолютно відомий факт". І додав, що за останні пів року на серйозні офіційні заходи їздить точно не Путін, а двійники. Причин цьому може бути багато, але це не відіграє особливої ролі.

"Живий він чи мертвий – усе одно. Існує так званий колективний Путін. Чи живий він зараз, чи ні, в принципі, зараз ні на що не впливає. У Росії є чітко виражені, як кажуть, дві башти Кремля. От вони тягаються між собою, хто переможе, а цей колективний Путін має балансувати ці сили, щоб ні одна з них не брала гору. Бо якщо візьме одна, це одностайно призведе до певної видозміни", – сказав Буданов.

Начальник ГУР додав, що Путін боїться дуже багатьох речей і в нього дуже розвинуті різні параної.

"Він не довіряє своєму оточенню. Він боїться внутрішнього перевороту. Він боїться втратити силу, що так само призведе до перевороту. Боїться що його хтось отруїть. З цим пов’язані всі його основні жахи", – сказав Буданов.

Попри це, він упевнений, що не двійник, а саме Володимир Володимирович Путін точно розпочинав війну з Україною.

"Чи закінчить саме він її, чи закінчиться вона при ньому, я не знаю", – додав Буданов.