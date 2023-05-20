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Буданов: У РФ є "колективний Путін", і живий зараз справжній чи ні - це ні на що не впливає

20 травня, 2023 субота
01:15
Війна з Росією путін, путлер

У президента Росії є багато двійників, за останні пів року на офіційні заходи їздить точно не він, але це не важливо, оскільки у РФ існує "колективний Путін"

Таку думку начальник Головного управління розвідки Міноборони України Кирило Буданов висловив у інтерв’ю спецпроєкту Дмитра Комарова "Рік. За кадром".

Відповідаючи на запитання про те, чи існує Путін, очільник української розвідки сказав, що він "точно існував". 

"Чи існує зараз? Зачекаймо, з часом усі побачать правду. У будь-якому разі, він був досить хворий ще 2021 року", – додав він. 

Буданов укотре заявив, що у Путіна є багато двійників, і "це абсолютно відомий факт". І додав, що за останні пів року на серйозні офіційні заходи їздить точно не Путін, а двійники. Причин цьому може бути багато, але це не відіграє особливої ролі.

"Живий він чи мертвий – усе одно. Існує так званий колективний Путін. Чи живий він зараз, чи ні, в принципі, зараз ні на що не впливає. У Росії є чітко виражені, як кажуть, дві башти Кремля. От вони тягаються між собою, хто переможе, а цей колективний Путін має балансувати ці сили, щоб ні одна з них не брала гору. Бо якщо візьме одна, це одностайно призведе до певної видозміни", – сказав Буданов.

Начальник ГУР додав, що Путін боїться дуже багатьох речей і в нього дуже розвинуті різні параної. 

"Він не довіряє своєму оточенню. Він боїться внутрішнього перевороту. Він боїться втратити силу, що так само призведе до перевороту. Боїться що його хтось отруїть. З цим пов’язані всі його основні жахи", – сказав Буданов.

Попри це, він упевнений, що не двійник, а саме Володимир Володимирович Путін точно розпочинав війну з Україною. 

"Чи закінчить саме він її, чи закінчиться вона при ньому, я не знаю", – додав Буданов. 

  • Буданов також розповів, що Росія почала активно готуватися до війни проти України ще 2007 року, а у 2014 році скористалася зручним моментом для вторгнення
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