Війна була неминучою. РФ почала активну підготовку до агресії 2007 року, - Буданов
Росія активно почала готуватися до війни проти України ще 2007 року, а у 2014 році – скористалася зручним моментом для вторгнення
Про це в інтерв'ю із Дмитром Комаровим заявив начальник ГУР Міноборони Кирило Буданов.
"Тут треба розбирати, коли Росія почала готувати до таких дій. А це 2007 рік. Активно Росія почала готуватися до агресії з 2007 року. У 2014 році вони скористалися зручним моментом. А далі ви бачили, як усе рухалося", - заявив він.
Буданов підкреслив, що якби не було подій 2014 року – нічого б не змінилося.
"Війна між нами була неминучою. Ми точно знаємо, що з 2007 року вони почали готуватися, у наших архівах це чітко видно", - додав він.
- Нагадаємо, напередодні Буданов заявив, що у Путіна проблеми з наркотиками.
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