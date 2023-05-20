Про це в інтерв'ю із Дмитром Комаровим заявив начальник ГУР Міноборони Кирило Буданов.

"Тут треба розбирати, коли Росія почала готувати до таких дій. А це 2007 рік. Активно Росія почала готуватися до агресії з 2007 року. У 2014 році вони скористалися зручним моментом. А далі ви бачили, як усе рухалося", - заявив він.

Буданов підкреслив, що якби не було подій 2014 року – нічого б не змінилося.

"Війна між нами була неминучою. Ми точно знаємо, що з 2007 року вони почали готуватися, у наших архівах це чітко видно", - додав він.