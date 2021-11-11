Львів Головна
ua ru
Львів Головна
Коронавірус
Війна з Росією
Головна Спорт Власник "Дженоа" розповів, чому обрав Шевченка на посаду головного тренера

Власник "Дженоа" розповів, чому обрав Шевченка на посаду головного тренера

11 листопада, 2021 четвер
10:10
Спорт Андрій Шевченко

Співвласник італійського футбольного клубу "Дженоа" Джон Вондер заявив, що призначив українця Андрія Шевченка головним тренером через його позитивну репутацію

Про це повідомляє Tuttomercatoweb.

За його словами, як і з усіма рішеннями, які ухвалюються в бізнесі, це був нелегкий процес, а Шевченка призначили тренером "Дженоа" зовсім не за його гучне ім'я.

"Ми вибрали Шевченка не за його ім'я, а за його мозок, за те, як він аналізує всі аспекти футболу. Ми врахували, що він багато працює, щоб стимулювати гравців із фізичної та психологічної точок зору. Нас переконала його репутація, ніхто не сказав нічого негативного про нього", - пояснив Вондер. 

Андрій Шевченко домовився з "Дженоа" про контракт до кінця сезону 2023/24. На посаді головного тренера українець змінив Давіда Баллардіні, під керівництвом якого команда скотилася на 17-те місце в чемпіонаті Італії. 

Італійський клуб належить американській компанії 777 Partners. "Дженоа" є найстарішим футбольним клубом Італії, був заснований у 1893 році в Генуї. Команда дев'ять разів вигравала чемпіонат Італії, це було ще до Другої світової війни.

45-річний Андрій Шевченко очолював збірну України з липня 2016-го до серпня 2021 року та вивів національну команду до чвертьфіналу Євро-2020.

Слідкуйте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb

футбол
Андрій Шевченко
чемпіонат Італії
Дженоа
Читайте також:
10 листопада, 2021 середа
Перелік країн ЄС, які не будуть закривати кордони для вакцинованих українців
Автор Марина Данилюк-Ярмолаєва
9 листопада, 2021 вiвторок
Вкусити ЗЕ. Як Аваков та Разумков оголосили полювання за електоратом Півдня та Сходу
Теофімо Лопес
9 листопада, 2021 вiвторок
Лопес пояснив, чому категорично відмовляється від другого бою з Ломаченком
Київ
+0
  • Київ
  • Львів
  • Вінниця
  • Дніпро
  • Донецьк
  • Житомир
  • Запоріжжя
  • Івано-Франківськ
  • Кропивницкий
  • Луганськ
  • Луцьк
  • Миколаїв
  • Одеса
  • Полтава
  • Рівне
  • Суми
  • Сімферополь
  • Тернопіль
  • Ужгород
  • Харків
  • Херсон
  • Хмельницький
  • Черкаси
  • Чернівці
  • Чернигів
  • USD 26.03
    Купівля 26.03
    Продаж 26.26
  • EUR
    Купівля 29.82
    Продаж 30.22
LIVE
  • Актуальне
  • Важливе
2021, четвер
11 листопада
14:00
Здоровий організм дорівнює чиста шкіра, міцні нігті та волосся
13:58
Олександр Ткаченко
Міністр культури Ткаченко подав у відставку
13:55
Газпром повернув обсяги транзиту газу через Україну до контрактних, - Оператор ГТС
13:55
Андрій Шевченко
Шевченко назвав двох головних претендентів на "Золотий м'яч"
13:30
Максим Галкін
“Провокував сепаратистські настрої”: СБУ пояснила, чому внесла Галкіна до "чорного" списку
13:27
Ляшко закликав не вживати антибіотики для профілактики коронавірусу
13:08
Бригада "Харківобленерго"
Під Харковом чоловік обстріляв бригаду обленерго
13:05
Олександр Усик проти Ентоні Джошуа (ліворуч)
Промоутер встановив дедлайн для реваншу Усик - Джошуа
12:57
Зеленський
Зеленський і його партія продовжують падіння,  – соцопитування "Рейтингу"
12:56
США та Китай
США та Китай підписали декларацію про співпрацю у боротьбі з глобальним потеплінням
12:55
НБУ оновив порядок ліцензування інкасаторів
12:45
зір
Захворювання сітківки ока
12:37
Оновлено
Саакашвілі
ЄСПЛ закликає Саакашвілі закінчити голодування
12:20
Людмила Денісова
Карантин: Денісова просить переглянути рішення про "дистанційку" в школах
12:18
Стівен Джеррард
Легенда "Ліверпуля" Джеррард повернувся до чемпіонату Англії
12:13
Поліція затримала злочинну групу, яка "вибивала" гроші для депутата
На Полтавщині поліція затримала злочинну групу, яка “вибивала” гроші для депутата
12:06
Створили "конвеєр": СБУ викрила групу одеських медиків на підробці COVID-сертифікатів
12:05
Оновлено
Гео Лерос
Леросу вручили підозру через непристойний жест у Раді
12:02
Андрій Шевченко
Шевченко перед вирішальним матчем відбору ЧС-2022 звернувся до футболістів збірної України
11:51
Андрій Бабіш
У Чехії уряд Бабіша подав у відставку
11:49
Віктор Ляшко
МОЗ планує розширити список професій для обов'язкової вакцинації проти коронавірусу
11:31
Сауль Альварес (ліворуч) та Калеб Плант
Оприлюднено гонорар найкращого боксера світу за головну перемогу в кар'єрі
11:20
Коронавірус в Україні
В Україні розширили "жовту" зону карантину: яка область потрапила
11:01
Олександр Усик
Усик втратив шанс негайно провести бій за звання абсолютного чемпіона світу проти Ф'юрі
10:52
економіка
В НБУ пояснили причини зростання цін у жовтні
10:44
Янукович
Ексначальника охорони Януковича підозрюють у дезертирстві
10:40
Інфографіка
Микола Шапаренко
Лідер "Динамо" не зіграє за Україну проти Болгарії у товариському матчі
10:03
Інтерв’ю
Дубогриз
В Україні три найбільші банки - державні, так не має бути, їх треба приватизовувати, — фінансовий аналітик Дубогриз
10:01
коронавірус
Ізраїль першим у світі перевірить готовність держави до нових штамів коронавірусу
09:57
безпілотнив ОБСЄ
Окупанти розміщують бойову техніку у житлових районах на Донбасі, – ОБСЄ
09:45
Сергій Дерев'янченко (ліворуч)
Український боксер повертається на ринг після поразки у чемпіонському бою
09:36
вакцинація
В Україні від COVID-19 вакцинували понад 20 млн людей
09:29
долар
Офіційний курс: ціна долара знову знизилася
09:20
заморозки
Українцям слід очікувати морозів і сухої погоди: прогноз на 11 листопада
09:10
електроенергія
На порядку денному Міненерго наразі немає питання віялових відключень, — заступник голови відомства
09:09
Олександр Петраков
ЧС-2022: Петраков розповів, хто замінить лідера збірної України у матчі проти Боснії і Герцеговини
08:53
вугілля
Україна планує імпортувати близько 2 млн тонн вугілля протягом опалювального сезону, заявили в Міненерго
08:51
ООС
Доба на фронті: окупанти п'ять разів порушили режим "тиші" на Донбасі
08:40
коронавірус
В Україні зафіксували понад 24 тис. нових випадків COVID-19, померло майже 700 людей
08:35
Тайсон Ф'юрі (ліворуч) та Деонтей Вайлдер
Ф'юрі пояснив, чому Усик ніколи не наважиться на бій з Вайлдером
Більше новин
Facebook Twitter
Про нас

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті дозволяється за умови посилання на espreso.tv. Інтернет-видання можуть використовувати матеріали сайту, розміщувати відео за умови гіперпосилання на espreso.tv. Заборонено передрук та використання матеріалів, у яких міститься посилання на агентства Iнтерфакс-Україна, УНIАН, Reuters, Associated Press. Матеріали позначені міткою "Реклама", публікуються на правах реклами, з питань реклами звертайтесь за адресою adv@espreso.tv. Курси валют надані kurs.com.ua

  • © 2021 ESPRESO.TV