Власник "Дженоа" розповів, чому обрав Шевченка на посаду головного тренера

Про це повідомляє Tuttomercatoweb.

За його словами, як і з усіма рішеннями, які ухвалюються в бізнесі, це був нелегкий процес, а Шевченка призначили тренером "Дженоа" зовсім не за його гучне ім'я.

"Ми вибрали Шевченка не за його ім'я, а за його мозок, за те, як він аналізує всі аспекти футболу. Ми врахували, що він багато працює, щоб стимулювати гравців із фізичної та психологічної точок зору. Нас переконала його репутація, ніхто не сказав нічого негативного про нього", - пояснив Вондер.

Андрій Шевченко домовився з "Дженоа" про контракт до кінця сезону 2023/24. На посаді головного тренера українець змінив Давіда Баллардіні, під керівництвом якого команда скотилася на 17-те місце в чемпіонаті Італії.

Італійський клуб належить американській компанії 777 Partners. "Дженоа" є найстарішим футбольним клубом Італії, був заснований у 1893 році в Генуї. Команда дев'ять разів вигравала чемпіонат Італії, це було ще до Другої світової війни.

45-річний Андрій Шевченко очолював збірну України з липня 2016-го до серпня 2021 року та вивів національну команду до чвертьфіналу Євро-2020.

Нагадаємо, 7 листопада Андрій Шевченко очолив італійський футбольний клуб "Дженоа".

9 листопада стало відомо, що український тренер хоче запросити до "Дженоа" футболістів збірної України Олександра Зінченка та Віталія Миколенка.

10 листопада Андрій Шевченко сформував тренерський штаб у італійському футбольному клубі "Дженоа".

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