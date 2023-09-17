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OPINION

Власники телевізійної кнопки та армії ботів готуються до виборів

Олександр Мирний
17 вересня, 2023 неділя
18:09
Погляд Олександр Мирний

Хочу нагадати, що основні принципи військової пропаганди були викладені британським дипломатом, лордом Понсобі в книзі "Брехня під час війни" (1928 р.)

Суть викладеного в книзі:

1. Ми не хочемо воювати!

Головне переконати людей в тому, що "вони" ненавидять "нас" і вже почали, або готові почати першими активні дії.

2. "Ми" воюємо тільки з "їхньої" вини!.

Це вони почали війну, або прагнуть її почати ось-ось.

"Ми" просто змушені захищатися.

3. Лідер "їх" - сатана в людській подобі!

Як писав автор: "Не обов'язково примушувати ненавидіти всіх. Потрібно персоніфікувати особу ворога, показати всім "своїм", що керівник ворога це божевільна, брехлива, продажна людина.

4. Ми боремося за справедливу справу.

Автор: "Не варто казати про те, що в кожній війні, в першу чергу, добиваються економічної мети, треба підкреслювати лише гуманітарну складову."

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5. Ворог цілеспрямовано здійснює злочини, ми випадково.

6. Ворог використовує заборонені прийоми, заборонену зброю.

7. Представники культури, мистецтва, інтелектуали, еліта країни підтримують нас.

8. Наша справа священна!

9. Будь-хто, хто сумнівається в правдивості наших слів — зрадник!

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Чому про ці маніпуляційні прийоми нагадую?

Відповідь очевидна.

На жаль, не тільки Росія послуговується такими порадами.

Власники телевізійної кнопки та армії ботів вже теж почали готуватись до виборів в Україні.

Будьмо пильними!

Джерело

Про автора. Олександр Мирний, підприємець, український політик

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