Влучання акуратне, але дієве. ЗСУ зробили непридатним міст в районі Каховської ГЕС
Збройні сили України знову влучили у міст на Херсонщині та вивели його з робочого стану
Про це в етері телеканалу "Еспресо" розповіла керівниця об’єднаного координаційного пресцентру Сил оборони Півдня Наталя Гуменюк.
"Вогневий контроль ЗСУ мав результати. Сталося влучення, яке було делікатне й обережне, оскільки поруч критичний об’єкт інфраструктури - Каховська ГЕС. Нам треба було зафіксувати у свідомості окупантів, що після контрольного точкового удару використання мосту їм більше не загрожує", - пояснила Гуменюк.
Також про влучання у міст повідомив речник Оперативного командування "Південь".
"Наш вогневий контроль транспортно-логістичних шляхів на тимчасово окупованих територіях Херсонщини призвів до закріплення статусу мосту в районі Каховської ГЕС, як непридатного для використання. Влучання акуратне, але дієве", - йдеться у повідомленні.
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