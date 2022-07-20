Влучні удари HIMARS на Херсонщині показали, що росіянам треба шукати шляхи відступу, - військовий експерт Згурець
Аналітик Defense Express Сергій Згурець вважає, що російським окупантам необхідно шукати шляхи відступу з Півдня України через влучні удари HIMARS на Херсонщині
Експерт поділився деталями в етері телеканалу "Еспресо".
"Влучні удари системами HIMARS показали, що росіянам уже треба думати, як швидко тікати з Херсонщини. Адже перерізання ліній сполучення суттєво ускладнить їхнє подальше виживання на цій ділянці фронту", - зазначив Згурець.
Військовий експерт додав, що ЗСУ дуже вдало використовує артилерію на Півдні України.
"Учора, 19 липня, відбулося 2 знакових обстріли: міст біля Нової Каховки та Антонівський міст. Від цих мостів залежить життєзабезпечення російського угруповання, яке перебуває на правому березі Дніпра Херсонської області Це знаковий момент, який продемонстрували ЗСУ з використанням артилерійських систем", - зауважив Сергій Згурець.
- 20 липня депутат Херсонської обласної ради Сергій Хлань розповів, що під ранок пролунало 4 потужні вибухи на Антонівському мосту, а також місцеві повідомляють про дим над ракетною частиною росіян у Новій Каховці.
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