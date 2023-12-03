ВМС США перехопили іранський БПЛА над американським авіаносцем у Перській затоці

Про це повідомляє офіційний твіттер Центрального командування США.

"Літак з авіаносця USS Dwight D. Eisenhower перехопив іранський БПЛА, який пролетів небезпечно і непрофесійно над авіаносцем у Перській затоці", - йдеться у заяві Центрального командування США.

Тип іранського БПЛА не розголошується. Військово-морські сили США наголосили, що продовжуватимуть літати та плавати там, де це дозволяє міжнародне право.

Aircraft from Dwight D Eisenhower Carrier Air Wing intercepts an Iranian UAV operating in an unsafe and unprofessional manner during aircraft carrier flight operations in the Arabian Gulf. The U.S. Navy will continue to fly and sail where international law allows. pic.twitter.com/66ojHTkrMS — U.S. Central Command (@CENTCOM) December 2, 2023