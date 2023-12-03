ВМС США перехопили іранський БПЛА над американським авіаносцем у Перській затоці
У суботу, 2 грудня, літак ВМС США перехопив іранський БПЛА у повітряному просторі над авіаносцем USS Dwight D. Eisenhower
Про це повідомляє офіційний твіттер Центрального командування США.
"Літак з авіаносця USS Dwight D. Eisenhower перехопив іранський БПЛА, який пролетів небезпечно і непрофесійно над авіаносцем у Перській затоці", - йдеться у заяві Центрального командування США.
Тип іранського БПЛА не розголошується. Військово-морські сили США наголосили, що продовжуватимуть літати та плавати там, де це дозволяє міжнародне право.
- Представник Пентагону анонімно заявив, що 24 листопада в Індійському океані контейнеровоз, який належить ізраїльському мільярдеру, зазнав атаки, ймовірно, іранського безпілотника.
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