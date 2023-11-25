В Індійському океані контейнеровоз ізраїльського мільярдера атаковано безпілотником з Ірану, - ЗМІ

Про це повідомляє Associated Press.

Представник оборонного відомства сказав, що судно CMA CGM Symi, що плавало під прапором Мальти у міжнародних водах, ймовірно, було атаковано іранським трикутним дроном Shahed-136. Безпілотник вибухнув, завдавши пошкоджень кораблю, проте екіпаж не постраждав.

"Ми продовжуємо уважно стежити за ситуацією", - сказав чиновник, відмовившись уточнити, які розвіддані зібрали американські військові, щоб припустити, що за нападом стоїть Іран.

Згідно з даними MarineTraffic.com, у вівторок, 21 листопада, коли судно вийшло з порту Джебель-Алі в Дубаї, було вимкнено систему автоматичного відстеження ідентифікації (AIS), яку з міркувань безпеки кораблі повинні тримати активною. Проте екіпаж може вимкнути систему, якщо є імовірність, що судно може стати ціллю вогню. Екіпаж CMA CGM Symi зробив це у Червоному морі біля Ємену, де проживають повстанці - єменські хусити.

"Атака, ймовірно, була цілеспрямованою через приналежність судна до Ізраїлю. Передачі AIS судна були вимкнені за кілька днів до події, що вказує на те, що це не запобігає атаці", — повідомила приватна розвідувальна компанія Ambrey.

Довідково. CMA CGM Symi належить сінгапурській компанії Eastern Pacific Shipping, яка повністю контролюється ізраїльським мільярдером Іданом Офером.