В Індійському океані контейнеровоз ізраїльського мільярдера атаковано безпілотником з Ірану, - ЗМІ
Представник Пентагону анонімно заявив, що 24 листопада в Індійському океані контейнеровоз, який належить ізраїльському мільярдеру, зазнав атаки ймовірно іранського безпілотника
Про це повідомляє Associated Press.
Представник оборонного відомства сказав, що судно CMA CGM Symi, що плавало під прапором Мальти у міжнародних водах, ймовірно, було атаковано іранським трикутним дроном Shahed-136. Безпілотник вибухнув, завдавши пошкоджень кораблю, проте екіпаж не постраждав.
"Ми продовжуємо уважно стежити за ситуацією", - сказав чиновник, відмовившись уточнити, які розвіддані зібрали американські військові, щоб припустити, що за нападом стоїть Іран.
Згідно з даними MarineTraffic.com, у вівторок, 21 листопада, коли судно вийшло з порту Джебель-Алі в Дубаї, було вимкнено систему автоматичного відстеження ідентифікації (AIS), яку з міркувань безпеки кораблі повинні тримати активною. Проте екіпаж може вимкнути систему, якщо є імовірність, що судно може стати ціллю вогню. Екіпаж CMA CGM Symi зробив це у Червоному морі біля Ємену, де проживають повстанці - єменські хусити.
"Атака, ймовірно, була цілеспрямованою через приналежність судна до Ізраїлю. Передачі AIS судна були вимкнені за кілька днів до події, що вказує на те, що це не запобігає атаці", — повідомила приватна розвідувальна компанія Ambrey.
Довідково. CMA CGM Symi належить сінгапурській компанії Eastern Pacific Shipping, яка повністю контролюється ізраїльським мільярдером Іданом Офером.
- Ізраїльські військові заявили 19 листопада, що єменські хусити захопили вантажне судно в Червоному морі, коли воно прямувало з Туреччини до Індії. Пізніше бойовики опублікували відео операції.
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