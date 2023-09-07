ВМС ЗСУ: чотири цивільні судна вийшли з українських портів на південному узбережжі
Станом на 7 вересня з українських портів на південному узбережжі успішно вийшли чотири цивільні судна, їм не перешкоджали російські війська
Про це під час брифінгу в Медіацентрі Україна розповів речник Військово-Морських сил ЗСУ Дмитро Плетенчук.
"Три з них покинули акваторію Чорного моря, один – знаходиться у портах Румунії, це у нього була точка, в яку він планово мав зайти", – зазначив військовий.
Плетенчук сказав, що так званий коридор для цивільних суден функціонує, його обрали ВМС як найбезпечніший.
"У нашій зоні відповідальності, Збройні сили роблять все необхідне для того, щоб забезпечити безпеку цих суден, і відповідно ми готові до викликів, які можуть відбутися", – додав Плетенчук.
За словами військового, російські окупанти відсутні у південно-західному регіоні Чорного моря.
- Також сьогодні від міністерки економіки Юлії Свириденко стало відомо, що Україна розпочала експорт збіжжя через хорватські порти: цей шлях розвиватимуть, щоб розширити можливості транспортного коридору.
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