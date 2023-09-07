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Україна розпочала експортувати зерно через порти Хорватії

7 вересня, 2023 четвер
12:25
Економіка зерно, порт

Україна розпочала експорт збіжжя через хорватські порти: цей шлях розвиватимуть, щоб розширити можливості транспортного коридору

Про це інформує пресслужба Міністерства економіки України.

Міністерка економіки України Юлія Свириденко під час зустрічі з прем’єр-міністром Хорватії Андрієм Пленковичем у Бухаресті обговорили, зокрема, відкриття нових торговельних маршрутів для експорту українського збіжжя. 

Зазначається, що внаслідок продовження російських атак по зерновій інфраструктурі на чорноморському узбережжі український експорт суттєво обмежився. Проте, наразі Україна почала експортувати зерно через хорватські порти. 

"Українське зерно вже пішло на експорт через хорватські порти. Дякуємо за таку можливість. Цей торговий шлях хоч і нішевий, але вже користується популярністю. Ми готові його розвивати, розширюючи можливості транспортного коридору. Ми вважаємо, що цей логістичний маршрут буде відігравати важливу роль у двосторонній торгівлі між нашими країнами і після війни", - заявила Свириденко.

Транзит українського зерна через ЄС

2 лютого польські фермери блокували пункти пропуску на кордоні з Україною. Це було пов'язано із тим, що польські аграрії обурені, що через неконтрольований приплив українського зерна до Польщі обвалились ціни на їхню продукцію. Тамтешні фермери стверджують, що українське зерно мало б транспортуватись територією Польщі лише до портів, однак воно потрапляє на польський ринок. 16 та 17 лютого польські аграрії відновили протести на кордоні з Україною.

7 квітня стало відомо, що Україна погодилася припинити експорт зерна до Польщі.

Раніше БолгаріяСловаччинаУгорщина та Польща вирішили в односторонньому порядку заборонити імпорт агропродукції з України. Це пов'язано з тим, що ввезення зерна суттєво вплинуло на ціни на внутрішньому ринку. Це викликало невдоволення серед місцевих фермерів.

21 квітня стало відомо, що Польща розблокує для української агропродукції транзит до портів Європи, що проходить територією країни. Вже 24 квітня Укрзалізниця відновила транзит через територію Польщі української сільгосппродукції.

Також прем'єр-міністр Польщі Матеуш Моравецький заявив, що Варшава та Брюссель досягли домовленості про транзит українського агроімпорту: мовиться насамперед про зернові й кукурудзу.

Наприкінці квітня Європейська комісія досягла принципової угоди з Болгарією, Угорщиною, Польщею, Румунією та Словаччиною щодо української агропродовольчої продукції, імпорт якої ці країни обмежили.

Офіційний Київ висловив протест Польщі та Європейському Союзу через запровадження обмежень на імпорт української сільськогосподарської продукції як такі, що суперечать Угоді про асоціацію.

Європейська комісія 2 травня ухвалила тимчасові запобіжні заходи щодо імпорту окремих сільськогосподарських товарів із України у 5 країн ЄС.  

Президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн заявила, що для забезпечення продовольством найуразливіших країн світу та збереження можливості експорту українських товарів, критично важливо відновити транспортні зв'язки Чорним морем.

28 липня міністерка закордонних справ Румунії Лумініца Одобеску заявила, що її країна відіграє значну роль у транзиті зерна та сільськогосподарської продукції з України. Майже 20 мільйонів тонн уже пройшли транзитом через країну. 

4 серпня Польща представила ЄС розрахунки інвестицій, необхідних для збільшення експорту агропродукції з України через польсько-український кордон на світові ринки.  

Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль у п'ятницю, 18 серпня, прибув з візитом до Бухареста: разом з румунським колегою Марчелом Чолаку вони підписали спільну міжурядову заяву про посилення співпраці з транзиту українських товарів.

18 серпня очільниця Молдови Мая Санду заявила, що її країна підтримує Україну у війні з Росією та готова допомогти з транзитом зерна. Вона висловила подяку за мир.  

Світ
Україна
Хорватія
експорт зерна
Війна з Росією
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