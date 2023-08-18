Про це Шмигаль написав у telegram.

Зазначається, що країни також домовилися про відновлення та вдосконалення зруйнованої Росією транспортної інфраструктури. У планах - відкриття нових пунктів пропуску для автомобільного, залізничного, морського та річкового сполучення вздовж спільного кордону.

"Також маємо намір розвивати до них під’їзні шляхи, залізничну інфраструктуру, впроваджувати механізми управлінням дорожнім рухом для зменшення заторів, спрощувати прикордонний, митний та фітосанітарний контроль. Там де це можливо й доцільно, будемо розглядати можливість скоординованого прикордонного контролю для спрощеного транзиту товарів між Україною і Румунією", - вказав прем'єр-міністр.

За його словами, країни домовилися сприяти перевантаженню української продукції в морських та річкових портах Румунії та планують активізувати співпрацю в Дунайському регіоні. Це робитимуть шляхом використання наявної портової інфраструктури та залученням інвестицій у її розвиток.

"Здійснили обмін нотами про відкриття пункту пропуску між населеними пунктами Біла Церква та Сігету Мармацієй. Він буде працювати в цілодобовому режимі для пасажирського і вантажного сполучення", - повідомив Шмигаль.

Він додав, що також уряди Румунії та України також підписали угоду про взаємне визнання документів про освіту, завдяки чому українці зможуть працювати за фахом на території Румунії.