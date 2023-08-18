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Україна та Румунія домовилися посилити співпрацю з транзиту української продукції

18 серпня, 2023 п'ятниця
17:41
Світ на фото: прем'єр-міністри України та Румунії

Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль у п'ятницю, 18 серпня, прибув з візитом до Бухареста: разом з румунським колегою Марчелом Чолаку вони підписали спільну міжурядову заяву про посилення співпраці з транзиту українських товарів

Про це Шмигаль написав у telegram

Зазначається, що країни також домовилися про відновлення та вдосконалення зруйнованої Росією транспортної інфраструктури. У планах - відкриття нових пунктів пропуску для автомобільного, залізничного, морського та річкового сполучення вздовж спільного кордону. 

"Також маємо намір розвивати до них під’їзні шляхи, залізничну інфраструктуру, впроваджувати механізми управлінням дорожнім рухом для зменшення заторів, спрощувати прикордонний, митний та фітосанітарний контроль. Там де це можливо й доцільно, будемо розглядати можливість скоординованого прикордонного контролю для спрощеного транзиту товарів між Україною і Румунією", - вказав прем'єр-міністр. 

За його словами, країни домовилися сприяти перевантаженню української продукції в морських та річкових портах Румунії та планують активізувати співпрацю в Дунайському регіоні. Це робитимуть шляхом використання наявної портової інфраструктури та залученням інвестицій у її розвиток. 

"Здійснили обмін нотами про відкриття пункту пропуску між населеними пунктами Біла Церква та Сігету Мармацієй. Він буде працювати в цілодобовому режимі для пасажирського і вантажного сполучення", - повідомив Шмигаль.

Він додав, що також уряди Румунії та України також підписали угоду про взаємне визнання документів про освіту, завдяки чому українці зможуть працювати за фахом на території Румунії.  

  • 16 серпня президент Румунії Клаус Йоганніс підтвердив, що країна навчатиме українських пілотів на винищувачах F-16. Там відкриють регіональний навчальний центр.
Україна
освіта
Румунія
зерно
Денис Шмигаль
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