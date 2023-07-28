Головна English Львів Таблоїд
ua ru en
Головна
English Львів Таблоїд
Війна з Росією: хроніка
Погляд
Головна Економіка Україна експортувала майже 20 млн тонн зерна через Румунію

Україна експортувала майже 20 млн тонн зерна через Румунію

28 липня, 2023 п'ятниця
15:59
Економіка зерно, зернова угода

Румунія відіграє значну роль у транзиті зерна та сільськогосподарської продукції з України. Майже 20 мільйонів тонн уже пройшли транзитом через країну

Про це заявила міністерка закордонних справ Румунії Лумініца Одобеску, пише Digi24.

"Ми наголошуємо на тому факті, що майже 20 мільйонів тонн уже транзитувало, і якщо ми порівняємо з іншими 33 мільйонами тонн Чорноморської угоди, яку сприяла ООН і Туреччина, з якої Росія щойно вийшла, стає дуже очевидною важлива роль, яку Румунія відіграє у цьому процесі, продовжуючи допомагати Україні", - зазначила міністерка.

Вона зазначила, що країна нарощує зусилля, щоб допомогти Україні доставити зерно туди, де воно потрібне. Одобеску також додала, що те, що  Росія робить у Чорному морі, ставить під загрозу всю глобальну продовольчу безпеку

"Ми покращимо дорожню та залізничну інфраструктуру, інфраструктуру річкового транспорту. Відкрито нові прикордонні пункти. Ми ведемо дискусії з Європейською Комісією щодо цих коридорів солідарності", - наголосила вона.

Що відомо про вихід РФ із "зернової угоди"

16 липня одеський порт залишило останнє судно, завантажене українською агропромисловою продукцією в рамках ініціативи. А вже 17 липня Росія оголосила про припинення дії "зернової угоди". У відповідь на це Володимир Зеленський заявив, що необхідно продовжувати використовувати зерновий коридор навіть попри вихід РФ з угоди. Водночас голова МЗС Дмитро Кулеба розпочав термінові консультації в ООН.

У Білому домі засудили вихід РФ із "зернової угоди", яка відігравала вирішальну роль у зниженні цін на продовольство у світі. 

18 липня речник президента Росії Дмитро Пєсков повідомив про "певні ризики" для сторін, які спробують відновити роботу Чорноморської зернової ініціативи без участі РФ.

Президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн заявила, що для забезпечення продовольством найуразливіших країн світу та збереження можливості експорту українських товарів, критично важливо відновити транспортні зв'язки Чорним морем.

19 липня стало відомо, що Україна розглядає можливість перевезення продовольства у рамках "зернової ініціативи" через територіальні води Болгарії та сусідньої Румунії. 

Водночас російське міноборони опублікувало заяву із погрозами суднам, які прямуватимуть до чорноморських портів України. 

21 липня Реджеп Таїп Ердоган розповів хоче обговорити зі своїм російським колегою Володимиром Путіним продовження зернової угоди та висловив переконання, що вона знову запрацює. 

22 липня президент України Володимир Зеленський звернувся до генсека НАТО Єнса Столтенберга з пропозицією невідкладно скликати раду Україна - НАТО через безпекову кризу в Чорному морі. 

Про розмову зі Столтенбергом Володимир Зеленський написав у telegram. Зазначається, що Зеленський і Столтенберг обговорили реалізацію домовленостей, досягнутих під час Вільнюського саміту Альянсу, а також подальші дії щодо інтеграції України до НАТО.

25 липня Головне управління розвідки оприлюднило доповідь керівництву РФ, де вказані технології, які використовували росіяни для перешкоджання експорту українського зерна, що свідчить про цілеспрямований зрив "зернової угоди".

26 липня міністерство оборони Великої Британії повідомило, що Росія розмістила сучасний корвет "Сергій Котів" у південній частині Чорного моря для перехоплення торгових суден у морі. Він патрулює маршрут перевезення між Босфором та Одесою.

Пізніше стало відомо, що РФ готує авіацію та кораблі для блокування районів Чорного моря, виявлення та знищення кораблів. 

Президент Росії Володимир Путін повідомив, що РФ після одностороннього виходу із Чорноморської зернової ініціативи готова замінити українське зерно та розпочати безкоштовно постачати своє в країни Африки.

Україна
Росія
Румунія
зерно
експорт зерна
допомога Україні
Світ про Україну
Читайте також:
Південна Корея
27 липня, 2023 четвер
МЗС України відкликало з Південної Кореї дипломата, який влаштував бійку в барі в Сеулі
Держдеп США
28 липня, 2023 п'ятниця
"Дії повинні бути голосніше, ніж слова": у США відреагували на заяву Путіна про безкоштовне зерно країнам Африки
Путін
27 липня, 2023 четвер
Путін заявив, що РФ готова замінити українське зерно та безкоштовно постачати його в країни Африки
Київ
+24°C
  • Київ
  • Львів
  • Вінниця
  • Дніпро
  • Донецьк
  • Житомир
  • Запоріжжя
  • Івано-Франківськ
  • Кропивницкий
  • Луганськ
  • Луцьк
  • Миколаїв
  • Одеса
  • Полтава
  • Рівне
  • Суми
  • Сімферополь
  • Тернопіль
  • Ужгород
  • Харків
  • Херсон
  • Хмельницький
  • Черкаси
  • Чернівці
  • Чернигів
  • USD 37.09
    Купівля 37.09
    Продаж 37.84
  • EUR
    Купівля 41.04
    Продаж 42.01
e-live
  • Актуальне
  • Важливе
2023, п'ятниця
28 липня
17:14
вибух росія
Депутат держдуми РФ повідомив, що в Самарі стався вибух на нафтопереробному заводі
17:10
Росія
У Таганрозі прогримів вибух. Губернатор Ростовської області заявив, що це, ймовірно, ракета
17:00
Чехія
Російській тенісистці заборонили в'їзд у Чехію. Вона прямувала на турнір
16:59
кордон, черги
Єврокордон: в Україні запрацює електронна черга для легківок та автобусів
16:57
Освіта в Україні
Уряд визначив тривалість 2023/2024 навчального року
16:40
Володимир Зеленський
Зеленський наклав вето на закон, що передбачав виділення 573,9 млн грн на добудову музею Голодомору
16:39
Херсонська область
Окупанти обстріляли Херсонщину: поранено двох чоловіків
16:35
Ростислав Карандєєв
Уряд призначив Ростислава Карандєєва т.в.о. міністра культури
16:27
Олексій Сальніков
ВАКС призначив очільнику Держсудової адміністрації Сальнікову заставу в 805,2 тис. грн
16:26
За 30 грамів героїну: у Сінгапурі вперше за майже 20 років стратили жінку
16:23
Андрій Ярмоленко, "Динамо"
Президент УПЛ повідомив, де дивитись матчі чемпіонату України безплатно
16:15
Formula E
Електромобіль Gen 3 встановив світовий рекорд швидкості в приміщенні, перевершивши Porsche
16:05
OPINION
Віталій Бала
Горбунов так і не зрозумів, що українці — не хохли й не малороси
15:53
На фото затриманий
Суд заарештував військкома з Рівненщини, підозрюваного в побитті військового
15:50
Ексклюзив
військкомат
Ексголовний військовий прокурор про справи військкомів: це абсолютна відсутність логіки або розуму у діях людей
15:48
в Одесі вибухнула граната
У Будинку профспілок в Одесі вибухнула граната: загинув масажист-реабілітолог, його відвідувача поранено
15:43
погода
Подекуди дощі з грозами, надалі - прояснення: прогноз погоди на вихідні від Наталки Діденко
15:35
календар
Зеленський підписав закон про перенесення свят за новоюліанським календарем. Що змінилося
15:34
Ексклюзив
втрати окупантів
На Куп'янському та Лиманському напрямках ЗСУ за добу знищили 47 окупантів, іще 125 поранили, - Череватий
15:22
На фото: Мохаммед бін Абдулрахман аль-Тані
Прем'єр-міністр Катару прибув до України
15:22
Російський командир Микола Гостєв
СБУ оголосила підозру російському генералу Гостєву, причетному до бомбардування Маріуполя
15:17
Батьківщина-Мати
Тризуб для Батьківщини-Матері: Запоріжсталь назвала безпідставною відмову Мінкульту від української сталі, наданої безкоштовно
15:16
дипломати відвідали деокупований Ізюм
Деокупований Ізюм відвідали дипломати Швеції, Канади та Швейцарії
15:12
Інфографіка
Ціни на пальне, АЗС
Ціни на пальне сьогодні: скільки коштує бензин, газ і дизель
14:51
зерновий термінал
Україна з початку липня експортувала понад 2 млн тонн зернових
14:12
Брянська область
Росіяни планують диверсії проти власного населення в Брянській області, - Центр нацспротиву
14:03
ЗСУ
Сирський: на Лиманському та Куп'янському напрямах Сили оборони не втратили жодної позиції
14:01
OPINION
Марина Данилюк-Ярмолаєва
Якими мають бути музей Голодомору та його директорка? 
13:59
вагітність
Робити чоловікові масажі, готувати, прибирати і все це з усмішкою: в Японії поширювали листівки з порадами для вагітних, а тепер вибачаються
13:54
Огляд
Оленівка. Місце трагедії
Було два вибухи, а в тих, хто рятувався, стріляли: що відомо про теракт в Оленівці після року трагедії
13:33
Аналітика
Залізорудний кар'єр
Як блокування морських портів впливає на українську залізорудну галузь, - дослідження
13:31
Літак "Мрія"
Знищення "Мрії" окупантами: екскерівника "Антонова" судитимуть за службову недбалість
13:29
"Зуби дракона". Ілюстрація
ЗСУ на півдні вийшли на критично важливу російську оборонну лінію, — CNN
13:27
WhatsApp
У WhatsApp з'явилися відеоповідомлення
12:59
Приват24
У Приват24 з'явилася нова функція з переказом на свою карту
12:57
Національна премія України імені Тараса Шевченка
Портников, Цілик, "Хорея Козацька": Зеленський підписав указ про нагородження Шевченківською премією
12:33
Обстріл РФ Донеччини
За добу ворог обстріляв 8 областей України: 1 загиблий, 12 поранених. Ситуація в регіонах
12:23
Рада просить ЮНЕСКО позбавити Росію членства
12:20
Оновлено
ЧВК Вагнер
У Білорусі зафіксували 13-ту колону найманців ПВК Вагнера, один БТР був із українським номером, - Гаюн
12:02
OPINION
Анатолій Амелін
Не можуть раби перемогти вільну людину
Більше новин
Про нас

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті дозволяється за умови посилання на espreso.tv. Інтернет-видання можуть використовувати матеріали сайту, розміщувати відео за умови гіперпосилання на espreso.tv. Заборонено передрук та використання матеріалів, у яких міститься посилання на агентства Iнтерфакс-Україна, УНIАН, Reuters, Associated Press. Матеріали позначені міткою "Реклама", "Новини компаній", "Пресреліз", "PR", "Партнерський матеріал" публікуються на правах реклами, з питань реклами звертайтесь за адресою [email protected] Курси валют надані kurs.com.ua


  • © 2023 ESPRESO.TV