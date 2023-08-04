Про це повідомляє агентство PAP.

За інформацією агентства, яке ознайомилося із документами, загальний обсяг необхідних для інфраструктури інвестицій оцінюється приблизно в один мільярд євро.

Згідно з документами, на розширення прикордонних терміналів для великих вантажівок (Дорогуськ-Ягодин, Гребенне-Рава-Руська, Корчова-Краківець) та залізничної інфраструктури в Перемишлі необхідно близько 500 млн євро, і Польща розглядає ці інвестиції як пріоритетні.

Окрім цього, зазначається, що інші 500 млн євро мають піти також на модернізацію залізничних пунктів перетину кордону Польщі з Україною, будівництво вантажних терміналів та розбудову інфраструктури для контролю вантажних перевезень на кордоні.

За словами постійного представника Польщі при ЄС Анджея Садося, "за 1,5 року Польща хоче збільшити транзит українського зерна до третіх країн, особливо до Африки".

"Але для цього потрібні інвестиції, і ми повторюємо наші конкретні прохання до Єврокомісії щодо збільшення пропускної спроможності інфраструктури", – наголосив він.

Він також додав, що Польща продовжує підтримувати всі заходи, спрямовані на покращення функціонування "коридорів солідарності" для вивозу української агропродукції.