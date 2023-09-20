ВМС ЗСУ: Окупанти тримають у морі 6 кораблів, серед них 1 ракетоносій

Про це він проінформував в етері телеканалу "Еспресо"

"Кардинальних змін в морі немає. Станом на 17 годину в морі перебуває 6 ворожих кораблів, серед них один ракетоносій. До речі, давно росіяни не виводили носії в море й не споряджали їх ракетами. Сьогодні ж окупанти вивели такі кораблі, на яких може бути до 8 ракет. В Азовському морі знову зараз знаходиться один корабель. В Середземному морі в окупантів взагалі цікава ситуація. Там в них перебуває два кораблі, які не можуть повернутись додому, оскільки прохід через Босфор закритий", - розповів Плетенчук.

Речник Військово-Морських сил ЗСУ також наголосив, що робота Сил оборони триває в штатному режимі.

"Зараз так званий сирійський експрес не працює. Проте це не означає, що в якийсь день вони не відправляють судно, яке буде перевозити особовий склад та боєприпаси. Зараз цього не відбувається, але ситуація може змінитись в будь-який момент. Тому зараз нічого кардинально нового не відбувається в морі. Вся робота триває в штатному режимі", - додав він.