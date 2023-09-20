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ВМС ЗСУ: Окупанти тримають у морі 6 кораблів, серед них 1 ракетоносій

20 вересня, 2023 середа
17:22
Війна з Росією крилата ракта "Калібр"

Речник Військово-Морських сил ЗСУ Дмитро Плетенчук розповів, що станом 17 годину 20 вересня окупанти тримають в морі 6 кораблів, серед яких є один ракетоносій

Про це він проінформував в етері телеканалу "Еспресо"

"Кардинальних змін в морі немає. Станом на 17 годину в морі перебуває 6 ворожих кораблів, серед них один ракетоносій. До речі, давно росіяни не виводили носії в море й не споряджали їх ракетами. Сьогодні ж окупанти вивели такі кораблі, на яких може бути до 8 ракет. В Азовському морі знову зараз знаходиться один корабель. В Середземному морі в окупантів взагалі цікава ситуація. Там в них перебуває два кораблі, які не можуть повернутись додому, оскільки прохід через Босфор закритий", - розповів Плетенчук.

Речник Військово-Морських сил ЗСУ також наголосив, що робота Сил оборони триває в штатному режимі.

"Зараз так званий сирійський експрес не працює. Проте це не означає, що в якийсь день вони не відправляють судно, яке буде перевозити особовий склад та боєприпаси. Зараз цього не відбувається, але ситуація може змінитись в будь-який момент. Тому зараз нічого кардинально нового не відбувається в морі. Вся робота триває в штатному режимі", - додав він.

  • Вранці 20 травня в ВМС ЗСУ повідомляли про те, що російські військові тримають на бойовому чергуванні у Чорному морі вісім ворожих кораблів. Серед них один ракетоносій із 8 "калібрами"
  • 20 травня в Силах оборони повідомили, що знову надвечір в Чорне море на бойове чергування ворог вивів надводний ракетоносій.  Малий ракетний корабель  "Циклон" може бути споряджений 8 ракетами типу "Калібр".

Росія
російська армія
ВМСУ
окуповані території
окупанти
Чорноморський флот Росії
Чорне море
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