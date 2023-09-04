Внаслідок атаки окупантів на Нікопольщину є руйнування приватних будинків
У понеділок, 4 вересня, ворог обстріляв з артилерії Марганецьку громаду на Нікопольщині, в результаті чого є руйнування двох приватних будинків, інфраструктурного об’єкта та обірвана лінія електропередач
Про це повідомив голова Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак.
Вранці росіяни атакували область - 6 безпілотників знищили захисники з ПВК "Схід".
"Один з них влучив по Межівській громаді Синельниківського району. Там же впали уламки збитого "металобрухту". Понівечене фермерське господарство. Зіпсовані 1500 тонн зерна", - написав Сергій Лисак.
Дрон-камікадзе атакував Нікополь, а з безпілотника росіяни скинули на місто боєприпас, який знищив одне авто. Загиблих та поранених немає.
Фото: Сергій Лисак
- У п'ятницю, 1 вересня, російські терористи гатили з артилерії по Синельниківській та Нікопольській громадах Дніпропетровської області, унаслідок чого поранена жінка.
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