Внаслідок атаки окупантів на Нікопольщину є руйнування приватних будинків

Про це повідомив голова Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак.

Вранці росіяни атакували область - 6 безпілотників знищили захисники з ПВК "Схід".

"Один з них влучив по Межівській громаді Синельниківського району. Там же впали уламки збитого "металобрухту". Понівечене фермерське господарство. Зіпсовані 1500 тонн зерна", - написав Сергій Лисак.

Дрон-камікадзе атакував Нікополь, а з безпілотника росіяни скинули на місто боєприпас, який знищив одне авто. Загиблих та поранених немає.



Фото: Сергій Лисак