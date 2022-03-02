Внаслідок авіаудару росіян по Житомиру постраждав пологовий будинок, де були породіллі з дітьми

Про це повідомив журналіст Андрій Цаплієнко у Telegram.







"Внаслідок авіаудару по Житомиру пошкоджене пологове відделення. З немовлятами воюют, тварі", - написав Цаплієнко.



Він також оприлюднив відповідне відео. На кадрах можна побачити, як повибивало вікна в палатах. Також в ординаторській неабияк понівечило двері.



Водночас місцеві видання пишуть, що породіль і грудничків евакуювали у підвал.



Крім того, у Державній службі з надзвичайних ситуацій додали, що внаслідок авіаудару в Житомирі пошкоджено 10 приватних житлових будинків та міську лікарню. Відомо про двох загиблих.

"1 березня близько 22:16 внаслідок авіаудару, попередньо, пошкоджено 10 приватних житлових будинків (у 3-х з них виникла пожежа) та пошкоджено вікна в будівлі міської лікарні. Попередньо загинуло дві особи, травмовано три. В завалах пошкоджених приватних житлових будинках, ймовірно, перебувають люди", - йдеться у повідомленні.





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