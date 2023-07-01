Внаслідок ДТП на заході Кенії загинули щонайменше 48 людей
В Лондіані, на заході Кенії ввечері 30 червня вантажівка з контейнером з’їхала з дороги та врізалася в кілька автівок. Внаслідок аварії загинули щонайменше 48 людей
Про це пише Reuters.
Очевидці розповіли про перекошені уламки автомобілів і мотоциклів поруч із пошкодженими мікроавтобусами та вантажівками. Командир регіональної поліції Том Одера повідомив, що кількість загиблих сягнула 48 людей.
"Я побачив причіп, який мчить назустріч. Я розвернувся і врятувався від удару в нього. Людина, яка йшла позаду мене, подумала, що я хочу щось купити. Він мене наздогнав і тут його збили. Причіп злетів з дороги й вдарився в інші транспортні засоби. Я на власні очі бачив близько 20 тіл, були й інші тіла, які були під машиною", - розповів очевидець Пітер Отієно.
У Червоному Хресті Кенії повідомили, що вантажівка протаранила понад шість автомобілів і наїхала на пішоходів. Понад 20 постраждалих були доставлені до місцевих лікарень.
"Країна в розпачі разом із сім'ями, які втратили близьких у жахливій ДТП у Лондіані. Засмучує те, що серед загиблих є молоді люди з перспективним майбутнім і ділові люди, які займалися щоденними справами", - написав у Twitter президент Кенії Вільям Руто.
- У квітні поліція Кенії розпочала ексгумацію решток понад двох десятків тіл: вважається, що це послідовники культу, які вірили, що зустрінуть Ісуса, якщо помруть від голоду.
- 13 травня у лісі Шакахола в Кенії виявили ще 22 тіла жертв культу кінця світу, унаслідок чого загальна їх кількість збільшилася до 201.
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