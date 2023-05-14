У Кенії кількість жертв культу кінця світу зросла до 201

Про це інформує Reuters.

"Наша команда судово-медичних експертів змогла ексгумувати 22 тіла сьогодні", - сказала регіональна комісарка Рода Онянча і зазначила, що жодного повідомлення про порятунок не було.

Вона також додала, що у справі щодо культу кінця світу, де морять учасників голодом, затримано ще одного підозрюваного. Так загальна кількість затриманих у справі досягла 26 людей.

Також повідомляється, що пошуки жертв тривали упродовж тижня. Влада розкопувала неглибокі могили серед лісу Шакахола і шукала жертв, тих, хто вижив, і тих, хто зник безвісти унаслідок дій культу.

Зокрема в п'ятницю, 12 травня, було розкопано 29 тіл. Серед них було 12 дітей, яких виявили в одній могилі.

Довідка: Культ кінця світу, або культ "голодної смерті" - це культ при Міжнародній церкві "Добрі новини". Його очолює Пол Маккензі Нтенге, який наказував своїм послідовникам морити голодом себе і своїх дітей, щоб потрапити на небеса і зустрітися з Іісусом перед кінцем світу, через що в середу, 10 травня, його заарештували правоохоронці. Раніше Нтенге вже затримували за підозрою у вбивстві двох дітей шляхом зморення голодом, утім він був звільнений під заставу.