Внаслідок обстрілів на Донбасі український військовий отримав осколкове поранення

Про це повідомляє прес-служба оперативно-тактичного угрупування "Схід".

Оперативно-тактичне угрупування повідомило про чергові порушення режиму припинення вогню з боку окупантів.



Внаслідок обстрілів один із військовослужбовців отримав осколкове поранення.

"Після надання першої медичної допомоги пораненого транспортували до лікувального закладу. Стан його здоров’я задовільний", - йдеться у повідомленні.

Про дії збройних формувань Російської Федерації повідомлено представників ОБСЄ через Українську сторону Спільного центру контролю та координації питань припинення вогню та стабілізації лінії розмежування сторін.