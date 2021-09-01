Внаслідок обстрілів на Донбасі український військовий отримав осколкове поранення
Один з військовослужбовців України отримав осколкове поранення внаслідок обстрілів з боку збройних формувань Росії
Про це повідомляє прес-служба оперативно-тактичного угрупування "Схід".
Оперативно-тактичне угрупування повідомило про чергові порушення режиму припинення вогню з боку окупантів.
Внаслідок обстрілів один із військовослужбовців отримав осколкове поранення.
"Після надання першої медичної допомоги пораненого транспортували до лікувального закладу. Стан його здоров’я задовільний", - йдеться у повідомленні.
Про дії збройних формувань Російської Федерації повідомлено представників ОБСЄ через Українську сторону Спільного центру контролю та координації питань припинення вогню та стабілізації лінії розмежування сторін.
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