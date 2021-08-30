Внаслідок обстрілу на Донбасі один військовий загинув, інший поранений

Про це повідомляє прес-служба ОТУ "Північ".



В результаті ворожого вогню один військовослужбовець Об’єднаних сил загинув, ще один дістав поранення. Пораненого було терміново евакуйовано та доправлено до лікувального закладу. Стан його здоров’я середнього ступеню важкості.



Вогнем у відповідь українські військові припинили злочинні дії противника.



"Про дії збройних формувань Російської Федерації повідомлено представників ОБСЄ через Українську сторону Спільного центру контролю та координації питань припинення вогню та стабілізації лінії розмежування сторін", - йдеться у повідомленні.



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