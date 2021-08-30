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Головна війна з Росією Внаслідок обстрілу на Донбасі один військовий загинув, інший поранений

Внаслідок обстрілу на Донбасі один військовий загинув, інший поранений

30 серпня, 2021 понедiлок
21:58
війна з Росією ООС

30 серпня збройні формування Російської Федерації здійснили обстріл позицій українських захисників у смузі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ"

Про це повідомляє прес-служба ОТУ "Північ".

В результаті ворожого вогню один військовослужбовець Об’єднаних сил загинув, ще один дістав поранення. Пораненого було терміново евакуйовано та доправлено до лікувального закладу. Стан його здоров’я середнього ступеню важкості.

Вогнем у відповідь українські військові припинили злочинні дії противника.

"Про дії збройних формувань Російської Федерації повідомлено представників ОБСЄ через Українську сторону Спільного центру контролю та координації питань припинення вогню та стабілізації лінії розмежування сторін", - йдеться у повідомленні.
 

 

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Донбас
окупанти
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