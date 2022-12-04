Внаслідок обстрілу Нікопольського району загинула людина
Внаслідок ворожого обстрілу Покровської громади у Нікопольському районі, що стався вдень, загинув чоловік
Про це повідомив у telegram-каналі очільник Дніпропетровської обласної ради Микола Лукашук.
"Росіяни вбили ще одну мирну людину. Окупанти – нелюди", - йдеться у дописі.
Зазначається також, що інформація щодо руйнувань уточнюється.
- Нагадаємо, вчора, 3 грудня, РФ вдарила по Сумщині з мінометів 120 мм калібру. Внаслідок атаки було пошкоджено підприємство й лінії електропередачі.
- 4 грудня війська РФ обстріляли Нікопольщину з "градів" та важкої артилерії: під ураженням була цивільна інфраструктура.
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